Не буде висипань, зморшок і шкіра буде сяяти: який вітамін краси варто приймати

Правильні продукти і добавки вирішують проблему, а не симптоми, і працюють над красою тіла не тільки зовні, але і зсередини. Варто знати про переваги вітаміну Е, який усі знають, як вітамін краси.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Наталії Самойленко.

Уникнення зморшок

У боротьбі проти висипань, лущення шкіри, передчасної появи зморшок на допомогу прийде жиророзчинний вітамін Е - відомий, як вітамін краси.

За словами експерта, цей мікронутрієнт сприятливо впливає на шкіру, роблячи її здоровою і еластичною.

Вітамін Е - один з найсильніших антиоксидантів, він запобігає окисленню клітин, нейтралізує дію вільних радикалів, уповільнює старіння шкіри і всього організму.

Поповнити запас можна з джерел як тваринного походження, так і рослинного.

Продукти, в яких міститься Вітамін Е:

олія зародків пшениці, соняшникова і соєва

вершкове масло

горіхи та насіння, насіння соняшнику

паростки цільних злаків, цільнозернові

каші (гречана та пшенична)

броколі

яєчний жовток

печінка тріски

субпродукти

Норма вітаміну

Дієтолог розповіла, що норма споживання вітаміну Е - від 8 до 13 мг на день. Добову дозу можна отримати з продуктами харчування. Для цього достатньо з’їсти пару чайних ложок вершкового масла або олії зародків пшениці.

Лікувальні ж дози складають від 50 до 100 мг, але важливо, що їх повинен встановлювати лікар.

Джерела цих мікронутрієнтів в раціоні повинні бути присутніми щодня. Надлишку вітаміну краси складно досягти, а його позитивні властивості будуть благотворно впливати не тільки на зовнішню оболонку, але і на репродуктивну функцію, поліпшать якість зору і зміцнять м’язи.

Ознаки нестачі вітаміну Е

Перші ознаки та симптоми нестачі вітаміну Е:

блідість шкіри, млявість, загальна та м’язова слабкість

порідшання пульсу, зниження артеріального тиску та температури тіла

погіршення гостроти зору

запори через погіршення кишкової перистальтики

Надлишок будь-якого вітаміну, завжди гірший, ніж його нестача, тому що лікується складніше. Токсичність вітаміну Е як такого не дуже висока.

Ознаки та симптоми надлишку вітаміну Е: