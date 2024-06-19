Не буде висипань, зморшок і шкіра буде сяяти: який вітамін краси варто приймати
Правильні продукти і добавки вирішують проблему, а не симптоми, і працюють над красою тіла не тільки зовні, але і зсередини. Варто знати про переваги вітаміну Е, який усі знають, як вітамін краси.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Наталії Самойленко.
Уникнення зморшок
У боротьбі проти висипань, лущення шкіри, передчасної появи зморшок на допомогу прийде жиророзчинний вітамін Е - відомий, як вітамін краси.
За словами експерта, цей мікронутрієнт сприятливо впливає на шкіру, роблячи її здоровою і еластичною.
Вітамін Е - один з найсильніших антиоксидантів, він запобігає окисленню клітин, нейтралізує дію вільних радикалів, уповільнює старіння шкіри і всього організму.
Поповнити запас можна з джерел як тваринного походження, так і рослинного.
Продукти, в яких міститься Вітамін Е:
- олія зародків пшениці, соняшникова і соєва
- вершкове масло
- горіхи та насіння, насіння соняшнику
- паростки цільних злаків, цільнозернові
- каші (гречана та пшенична)
- броколі
- яєчний жовток
- печінка тріски
- субпродукти
Норма вітаміну
Дієтолог розповіла, що норма споживання вітаміну Е - від 8 до 13 мг на день. Добову дозу можна отримати з продуктами харчування. Для цього достатньо з’їсти пару чайних ложок вершкового масла або олії зародків пшениці.
Лікувальні ж дози складають від 50 до 100 мг, але важливо, що їх повинен встановлювати лікар.
Джерела цих мікронутрієнтів в раціоні повинні бути присутніми щодня. Надлишку вітаміну краси складно досягти, а його позитивні властивості будуть благотворно впливати не тільки на зовнішню оболонку, але і на репродуктивну функцію, поліпшать якість зору і зміцнять м’язи.
Ознаки нестачі вітаміну Е
Перші ознаки та симптоми нестачі вітаміну Е:
- блідість шкіри, млявість, загальна та м’язова слабкість
- порідшання пульсу, зниження артеріального тиску та температури тіла
- погіршення гостроти зору
- запори через погіршення кишкової перистальтики
Надлишок будь-якого вітаміну, завжди гірший, ніж його нестача, тому що лікується складніше. Токсичність вітаміну Е як такого не дуже висока.
Ознаки та симптоми надлишку вітаміну Е:
- млявість, сонливість
- головний біль
- підвищення артеріального тиску
- нудота, порушення травлення, діарея
- м’язова слабкість
- крововилив у сітківку очей
- двоїння в очах
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