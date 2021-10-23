В Броварах порізали і здали на макулатуру сотні Біблій: "сердце не витримує"

Під Києвом на макулатуру здали велику партію Біблій. Більше того, перед цим сотні книг порізали.

Про це повідомив на своїй Facebook -сторінці власник підприємства з переробки сировини у Броварах Леонід Черепейнік, показавши відповідні фото.

"Народ, майте совість, будь ласка… Я все розумію - бідні, треба гроші. Але не таким шляхом!" - звернувся до українців чоловік.

За його словами, коли на підприємство здали по 2500 кг (25 000 штук) порножурналів, чи в роздільний збір - секс-іграшки, то він промовчав, тому що "це неподобство (бо вірний шлях - утилізація)".

"Але коли вже привезли порізані Біблії, святе Слово Боже, це моє сердце не витримує... Тому пишу тут: хочете здати на макулатуру Біблію, не рвіть її, не ріжте, я її у вас викуплю в 5 раз дорожче, ніж вартість паперу! Побійтесь Бога!" - написав Леонід.

Ось такі книги здали на макулатуру в Броварах (фото: facebook.com/LeonidCherepeynik)

Реакція мережі не змусила довго чекати.

Добре, що не спалили

Жесть. Зовсім подуріли.

Жах. Не розуміють, що роблять

Не хвилюйтесь, їх Бог покарає!

Господи, невже нічого святого не залишилося в серцях людських?!

Дехто припустив, що Біблії на макулатуру здало "якесь видавництво". Але сам автор посту заперечив. Зокрема він показав фото, яке підтверджує те, що такі книги часто приносять приватні особи.

У Броварах на макулатуру масово здають Біблії (фото: facebook.com/LeonidCherepeynik)