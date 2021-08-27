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Кинув помирати на сходах: у Рівному чоловік підрізав свого сусіда

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Рівне, П'ятниця 27 серпня 2021 09:38
Кинув помирати на сходах: у Рівному чоловік підрізав свого сусіда У Рівному чоловік порізав сусіда і кинув помирати на сходах (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Рівному стався моторошний конфлікт, який призвів до загибелі людини. Двоє чоловіків випивали разом на кухні, а потім один з них опинився зі смертельною раною на сходах в під'їзді.

Деталі трагедії розповіли у поліції Рівненської області.

На спецлінію "102" зателефонував чоловік і повідомив, що він убив під час застілля людину. Слідчо-оперативна група виїхала за вказаною адресою та виявила закривавлене тіло 44-річного чоловіка на сходовій клітці багатоповерхівки.

Як вдалося з'ясувати співробітникам правоохоронних органів, 44-річний загиблий - власник квартири в цьому будинку. Того вечора він разом зі своїм 64-річним квартирантом випивав спиртні напої. Квартирант орендував у нього одну з кімнат.

Під час застілля між чоловіками виник конфлікт, і господар квартири вдарив свого квартиранта металевим предметом по голові. А той у відповідь схопив зі столу ніж і вдарив свого опонента в живіт.

Господар квартири після цього вийшов з квартири, але на сходовій клітці знепритомнів. А переляканий квартирант подзвонив в поліцію. Однак допомогу потерпілому надати не встигли - він помер на місці від отриманих тілесних ушкоджень.

На цей момент поліція проводить першочергові слідчі дії. Вирішується питання про затримання 64-річного чоловіка та оголошення йому про підозру.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Києвом чоловік увірвався в чужий будинок і напав на дітей.

А також розповідали про те, що у київському ТРЦ жорстоко побили дівчину.

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Розслідування
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