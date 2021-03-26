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Бійців ЗСУ годують гниллям з цвіллю: в мережі вибухнув скандал

Новость на русском → П'ятниця 26 березня 2021 14:29
Бійців ЗСУ годують гниллям з цвіллю: в мережі вибухнув скандал Українських військових годують жахливими продуктами харчування (Колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українських військових годують неякісними продуктами харчування. В армію постачають погане м'ясо, гнилі овочі та фрукти з цвіллю.

Про це у Facebook повідомила нардеп від фракції "Голос" Соломія Бобровська.

"Я знову про харчування в армії. І не відступлюся, поки не привезуть нормальні продукти. На фото реальні продукти, які Міністерство оборони України закуповує для нашої армії. Значну частину тендерів на поставку продовольства виграє компанія фаворит - Віьйсксервіс Волонтер. З високою націнкою вони постачають у Збройні Сили України гниле м'ясо, овочі і фрукти з цвіллю. Таких випадків дуже багато, але Міноборони ігнорує скарги на них. Як і ігнорує вже три рішення АМКУ скасувати рішення тендеру на користь цієї компанії!" - написала Бобровська і опублікувала фото неякісних продуктів.

На знімках можна побачити гнилі яблука, ківі з цвіллю, гнилу картоплю і погане м'ясо.

Бобровська зазначила, що Міністерство оборони ігнорує скарги про таке харчування бійців.

Бійців ЗСУ годують гниллям з цвіллю: в мережі вибухнув скандалБійців ЗСУ годують гниллям з цвіллю: в мережі вибухнув скандалБійців ЗСУ годують гниллям з цвіллю: в мережі вибухнув скандалБійців ЗСУ годують гниллям з цвіллю: в мережі вибухнув скандалЗСУ годують поганими продуктами харчування (фото: facebook.com/solomiia.bobrovska)

В коментарях українці обурені таким станом речей.

  • Гаразд, чи пора починати приносити литовську картоплю та яблука? Я серйозно починаю цікавитися, чи хтось відповідає за щось у цій армії?
  • Чому жодні силовики не реагують?
  • Жах просто!
  • Яка ганьба!
  • Якщо писати реакцію на це тільки тут, а не дублювати її на ФБ Міноборони, жодної реакції швидше за все і не буде. Шкода, це бульбашка.
  • Жах!
  • Ми котимось у прірву.

Як ми писали раніше, під Одесою раптово померла військовослужбовець ЗСУ, якої два дні тому зробили щеплення від коронавірусу, і незабаром вона повинна була відправитися в зону проведення ООС на Донбасі.

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