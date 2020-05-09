Ми всі хворі: Онуфрій зробив дивну заяву про коронавірус

Онуфрій зробив дивну заяву про коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Онуфрій зазначив, що коронавірус - не єдине захворювання

Коронавірус в Україні, на думку предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія – не єдине захворювання і не варто приділяти йому багато уваги. Також він назвав всіх хворими та прокоментував стан свого здоров'я.

9 травня митрополит разом з позафракційним народним депутатом Вадимом Новинським та іншими священнослужителями прийшов покласти квіти у Парку Вічної Слави. На запитання про самопочуття митрополит відповів: "Здоров'я - Слава Богу".

Також митрополит УПЦ МП прокоментував спалах Covid-19 в Лаврі.

"Хто може перерахувати хворих? Ми всі хворі! Кожен має свою болячку", - вважає Онуфрій.

На його думку, ставитися до вірусу потрібно простіше: "люди хворіють, тому що сезон і не треба відразу думати, що це COVID-19".

Онуфрій у черговий раз зазначив, що коронавірус тільки ускладнює хвороби, які вже є у людини. За його словами, люди хворіють, одужують, деякі вмирають, це потрібно сприймати нормально.

Онуфрій зробив дивну заяву про коронавірус в Україні

Нагадаємо, що раніше перед Великоднем коронавірус був діагностований у глави УПЦ МП митрополита Онуфрія. Крім того, що був заражений глава церкви, інфекційний агент виявили в його оточенні – у митрополита УПЦ МП Антонія, який є помічником Онуфрія. Одним з потенційних винуватців захворювання церковних діячів є народний депутат Вадим Новинський. Інформація про зараження на поточний момент перевіряється.