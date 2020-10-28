Хвороба поширюється в геометричній прогресії: київський лікар про нову небезпеку COVID-19

Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Київський лікар розповіла, що чекає на українців найближчим часом з COVID-19

Коронавірус в Україні почав дуже швидко поширюватися і не виключено, що рівень захворюваності вийде на другий або третій етап. У лікарнях перестали тримати пацієнтів до повного одужання пацієнтів та виписують відразу після стабілізації стану, оскільки ліжок не вистачає.

Як розповіла головний лікар Київської міської лікарні №4 Тетяна Мостепан, в Україні може бути набагато більше хворих, ніж зазначено в статистиці. Про це вона повідомила в інтерв'ю для OBOZREVATEL TV.

"Розумієте, що кількість тестувань, що проводяться на периферії, не така велика. Тому ми можемо припустити, що хворих насправді більше. Те, що хвороба висококонтагіозна і поширюється в геометричній прогресії, ми також бачимо. Мені здається, що вже включився якийсь механізм і просто так зупинити процес у нас вже не вийде", - розповіла лікар.

Вона закликала українців намагатися не потрапляти в стаціонари, хоча лікарі роблять все можливе для пацієнтів. Мостепан зазначила, що єдине, чим можна убезпечити себе і своїх близьких – це дотримуватися усіх запобіжних заходів: носити маски, дотримуватися дистанції, мити руки. Також потрібно повноцінно харчуватися, добре висипатися і гуляти на свіжому повітрі.

"У період осені можна вживати вітамін С, Омега, цинк, вітамін D, для того, щоб максимально зміцнити свій імунітет, щоб в організму були резерви боротися з цією хворобою, щоб її можна було перенести в легкій формі та не потрапити в лікарню", - порекомендувала спеціаліст і додала, що займатися самолікуванням категорично не можна, потрібно відразу звертатися до лікаря при погіршенні самопочуття

"Люди нехтують тим, що у них температура, вони її збивають, продовжують ходити... Хочеться звернутися до тих, хто вже захворів. Все ж дотримуйтесь режиму, не переносьте хворобу на ногах, не ходіть по супермаркетам, перебуваєте в спокої, в ізоляції, випивайте до 5 літрів рідини в добу", - зазначила лікар.

Вона пояснила, що зараз в лікарні стали потрапляти пацієнти більш важкі та майже всі – з дихальною недостатністю.

"Нам важко диференціювати, чи пов'язано це з тим, що вірус став більш агресивним, або з тим, що люди стали більш легковажними. На нашу думку, все ж вірус став реактивним", - заявила фахівець.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Івано-Франківську у лікарнях закінчилися ліжка для хворих і лікарі.

А також розповідали про те, що лікар повідомив, що потрібно робити, якщо пропав нюх при COVID-19.