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В Белозерском идет выдача помощи от Фонда Ахметова

Четверг 03 октября 2024 15:33
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В Белозерском идет выдача помощи от Фонда Ахметова Фото: в Белозерском идет выдача помощи от Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

В прифронтовом Белозерском Донецкой области одинокие родители и многодетные семьи продолжают получать гуманитарную помощь. Фонд Рината Ахметова передал для них 2 тысячи наборов с продуктами первой необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

В каждом наборе – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С начала полномасштабной войны Фонд направил более 380 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU

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Ринат Ахметов
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