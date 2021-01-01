Білл Гейтс зробив гучну заяву про вакцинацію від коронавірусу

Впливовий мільярдер Білл Гейтс і генеральний директор Pfizer Альберт Бурла не будуть вакцинуватися від коронавіруса. Новини з подібними заголовками нещодавно поширили деякі світові, а особливо – російські ЗМІ.

"Бурла відмовився робити щеплення вакциною від COVID-19, розробленою його ж компанією у співпраці з німецькою BioNTech", - писали видання.

Пост ковид-дисидента з Facebook

Цей меседж швидко розлетівся в соціальних мережах, збираючи мільйони репостов і лайків. І багато хто повірив у це, незважаючи навіть на те, що, наприклад, президент США й інші світові лідери, а також медичні працівники отримали свої вакцини. А Джо Байден зробив це на камеру, щоб довести, що нічого страшного в вакцинації немає.

Але так званих ковид-дисидентів це не переконало – вони все ще побоюються, що вакцина небезпечна, адже "сильні світу цього" і люди, які стоять за вакциною "самі відмовилися приймати".

насправді все інакше

Як виявилося, інформація недобросовісних ЗМІ і противників вакцинації в мережі – всього лише банальний фейк.

Так, нещодавно офіційний представник Білла Гейтса і його сім'ї Бріджит Арнольд у коментарі USA TODAY заявила: засновник Microsoft, його дружина Мелінда і вся сім'я планують зробити щеплення від COVID-19, "коли настане їхня черга".

та й сам Гейтс зробив подібну заяву в інтерв'ю Савані Гатрі на каналі NBC, коли вона запитала, чи прийме він особисто запропоновану йому вакцину.

"Яким би не було моє місце в черзі, я негайно піду і вакцинуюся", - сказав бізнесмен.

Інформація про те, що Білл і його сім'я відмовляються від вакцинації (а адже Гейтси давно вже надають фінансову підтримку досліджень вакцин!), була спростована і низкою авторитетних ресурсів, включаючи Reuters і Associated Press. Крім того, варто нагадати, що сім'я мільярдера постійно вакцинується від усіх небезпечних захворювань.

"Всі троє моїх дітей повністю вакциновані. Вакцини працюють. І коли менше людей вирішують їх отримати, ми стаємо більш вразливими перед недугами", - писала у квітні 2019 року Мелінда Гейтс на своїй Facebook-сторінці.

А як же Бурла?

Гендиректор Pfizer також планує взяти вакцину. Представник Pfizer Емі Роуз сказала USA TODAY, що "доктор Бурла з нетерпінням чекає вакцинації, і він буде вакцинована найближчим часом". Прикладом свого шефа наслідують й інші співробітники компанії.

Але поки вакцинують в першу чергу тих людей, які перебувають у так званій групі ризику. А 59-річний Бурла "абсолютно здоровий". Однак відмінне самопочуття не стане на шляху вакцинації.

"Як тільки зможу, зроблю", - сказав учений в коментарі каналу CNBC.

Альберт Бурла (праворуч) (фото: twitter.com/albertbourla)

Який висновок?

Висновок дуже простий: твердження про те, що Білл Гейтс і гендиректор Pfizer Альберт Бурла не візьмуть вакцину COVID-19 – звичайний фейк.

Хто його розганяє – залишається тільки здогадуватися.

Раніше Білл Гейтс дав прогнози щодо того, як зміниться світ після пандемії і коли чекати нову.