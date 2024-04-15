Била и толкала. В Киеве няня-пенсионерка "воспитывала" девочку в автобусе: детали инцидента

В Киеве заметили пожилую женщину, которая толкала и била ребенка. Оказалось, что пенсионерка помогала маме девочки, пока она была на работе. А момент ее "воспитания" попал на видео.

Что известно об инциденте, а также как мать девочки на это отреагировала, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ТСН.ua.

Няня-пенсионерка толкала и дергала ребенка

Так, на днях в сети "разлетелось" видео, на котором маленькая девочка и пенсионерка ехали в автобусе. Женщина постоянно толкала и даже била ребенка. На глазах пассажиров она проявляла агрессию.

При этом выяснилось, что пенсионерка не родная бабушка девочки. Она только помогала матери ребенка, пока та работала. Видео возмутило пользователей сети, "воспитательницу" потребовали привлечь к ответственности.

Чем закончился скандал

А недавно стало известно, что инцидент обратила внимание полиция Киева. Правоохранители установили личность пожилой женщины.

"Это местная жительница 1948 года рождения. Она ухаживает за девочкой, когда мать ребенка на работе. В отношении женщины составлен административный протокол, по части 1 статьи 173 - мелкое хулиганство, и направлено в Днепровский районный суд для принятия решения", - сообщили ТСН.ua столичные полицейские.

Кроме того, правоохранители рассказали, что мама ребенка не стала писать заявление на няню-пенсионерку. Она отказалась не только от этого. Также женщина не захотела, чтобы ее дочь прошла судмедэкспертизу.

А пенсионерка уже извинилась за совершенное перед семьей ребенка, добавили в полиции.