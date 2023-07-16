Самые дурацкие привычки из прошлого, которые портят вам жизнь и сейчас

Бытовые привычки и стиль жизни, который существовал много лет назад, старшее поколение успешно передает дальше - своим детям и внукам. Но жизнь меняется прямо на глазах и такой образ жизни в современном мире становится не просто бессмысленным, а еще и тратит ваши силы, энергию, время и бюджет.

Какие дурацкие привычки из прошлого портят нам жизнь до сих пор - читайте в материале Styler.

Пышные застолья на каждый праздник

День рождения, Новый год, свадьбы, большие церковные праздники - у всех людей, которые жили в эпоху СССР, ассоциируются с богато накрытыми столами и застольями.

Привычка ставить на стол различные угощения зародилась во времена дефицита. Колбасу или консервы, даже тот же майонез - было очень трудно достать.

Поэтому на столы ставилось все самое лучшее, чтобы поделиться с близкими. А еще - подобные застолья часто бывали единственным развлечением у многих работающих людей.

В наше время купить любой продукт не составляет труда. Но многие люди продолжают выстаивать на кухне перед праздником целые сутки, чтобы стол "ломился от закусок". Но гости съесть все это не могут, а порой и не хотят, поэтому часть продуктов просто уходит в мусорное ведро. А вместе с ними - силы и деньги.

Носить дома старые вещи

Выйти из дома в старой футболке - стыдно, выбросить - жалко. Хорошо, если есть дача и можно отвезти туда кучу старых вещей. Но чаще всего растянутые спортивные штаны, выцветшие футболки и другие любимые предметы одежды переходят в категорию - "носим дома".

И вы удивитесь, но это мышление "советских" людей. Во времена СССР одежду практически не выбрасывали - ее видоизменяли, перешивали, младшие донашивали за старшими, а совсем обноски - носили дома.

Но привычка носить дома только старое и потерявшее вид - формирует у человека отношение к самому себе. То есть, он выбирает хорошую одежду только тогда, когда его видят другие. А когда никто не видит - носит старое.

Но на самом деле выглядеть красиво и опрятно, чувствовать уют от одежды дома так же важно, как и быть приятным на вид в обществе. Именно ваш внешний вид формирует самооценку - в абсолютно любых условиях, от кухни до пляжа. И совсем неважно, видит ли вас кто-нибудь или нет.

Не лечить зубы до последнего

Стоматология во времена СССР была жестокой к пациентам. Жуткие бормашины тех времен все взрослое поколение помнит до сих пор. И многим пришлось пройти через лечение зубов в ужасных кабинетах с пугающей техникой и не особо приятными в общении стоматологами.

Медицина давно уже изменилась, зубы сейчас можно вылечить быстро и безболезненно. Но люди, наученные горьким опытом и испытывая страх перед кабинетом стоматолога, как огня боятся обращаться за помощью. И попадают в кресло врача только тогда, когда нет сил терпеть боль.

А регулярный уход за зубами с помощью современных технологий позволит сэкономить немалую сумму, нервы и время.