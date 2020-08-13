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У Білорусі силовики по-звірячому побили чоловіка: відео знущання потрапило в мережу

Автор: Людмила Жукова

У Білорусі силовики побили чоловіка, який стояв на колінах

У Білорусі співробітники ОМОНу побили чоловіка, який став на коліна. Про це стверджують на відео, яке опублікував місцевий Telegram-канал порталу Tut.by. Імовірно, поліцейські побили чоловіка на одній з вулиць Новополоцька.

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"Імовірно, у Новополоцьку жорстоко б'ють чоловіка", — сказано в описі відео.

У відеоролику показано, як чоловік підходить до силовиків і стає на коліна. Ззаду до нього підбігає один із співробітників ОМОНу і б'є його ногою в спину.

Після цього силовики продовжують бити чоловіка кийком по голові й по тілу. Удари продовжилися і після того, як чоловік упав на землю. Згодом співробітники ОМОНу затримали чоловіка і відвели його в невідомому напрямку.

На кадрах можна почути, як обурюються люди, які стали свідками того, що відбувається.

"Що ви робите? Людина без зброї" — обурилася жінка.

Білорусі жорстоко побили беззбройного чоловіка

Нагадаємо, що В Білорусі після виборів президента люди протестують вже четвертий день. За три дні в країні затримали близько 5 тисяч осіб, проте протести і страйки тривають.

Як ми раніше писали, у Білорусі триває криваве протистояння між народом і силовиками.

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