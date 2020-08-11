В Білорусі постраждалі від протестів розповіли про жахи того, що відбувається: фото 18+

Протести в Білорусі (колаж РБК-Україна)

У Білорусі десятки людей госпіталізовані в лікарні

У Мінську тривають протести людей проти результатів президентських виборів, за результатами яких переміг Олександр Лукашенко. Проти протестувальників ОМОН застосовував сльозогінний газ, гумові кулі, гранати.Такого насильства проти людей країна не бачила давно.

Вдень 10 серпня в хірургічному відділенні було 26 постраждалих, серед них також дівчата. Люди розповіли виданню "Свабода" всі подробиці того, що відбувається.

Постраждалий В'ячеслав описав події і зазначив, що коли він прийшов на акцію протесту, ніяких нападів і провокацій не було. Люди кричали: "Ми за мир", "Поліція з народом".

Через деякий час в трьох метрах від людей вибухнула перша світлошумова граната, потім було ще два вибухи. Третя граната вибухнула прямо позаду В'ячеслава, і осколки потрапили йому в спину.

"Я не очікував, що в людей будуть стріляти. Я бачив, як людей поливають, але не сильним потоком, а так ніжно – зі шланга, як квіти. Мегафони нічого не сказали, не попередили, що підуть в народ. Жодних провокацій. Я в шоці від усього цього", – поділився В'ячеслав.

В'ячеслав отримав осколки від гранати в спину (фото: svaboda.org)

50-річний Сергій отримав кулю в ногу, коли повертався додому з магазину. У нього сильно травмована нога – гумова куля глибоко проникла в тканини.

"Дівчина привела мене до машини швидкої допомоги, яка стояла поряд. У машині швидкої допомоги вже лежала жінка з понівеченим обличчям. А на підлозі лежав хлопець, поранений кулею в живіт", – розповів він.

Постраждалий Кирило перебуває в шоці від того, що відбувається.

"Ми в шоці від того, що відбувається в країні. 80% для Лукашенка – це перебір. А Північну Корею тут влаштували з відключеним інтернетом", – зазначив постраждалий Кирило.

Раніше ми публікували фото і відео жорстких протестів у Білорусі, де людям стріляли в спину, а жінок били ногами.

Також ми публікували фото з Білорусі, які змушують плакати і пишатися за людей.