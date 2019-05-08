Біжіть до онколога: названі перші симптоми захворювання

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Сімейний лікар може направити до потрібного фахівця

Онкологію можна вилікувати, якщо виявити захворювання на ранніх стадіях. Для того, щоб не пропустити початок розвитку і прогресування недуги, лікарі настійно рекомендують перевіритися, адже рак можна ефективно вилікувати на 1-2 стадіях розвитку. Про це розповів уролог, онколог і онкохірург вищої категорії мережі клінік "Добробут" Олександр Стаховський, який також перерахував симптоми, що сигналізують про початок хвороби, передає ТСН.

Зазначається, що перші "дзвіночки" можна пропустити повз увагу і не надати їм значення.

Одними з них є шкірні зміни.

Онкологичесие захворювання не даремно називають підступними, адже спочатку людина не відчуває болю і чого-небудь незвичайного. Однак першими симптомами раку може стати поява на тілі будь-яких ущільнень, вузликів, виразок і почервонінь, різко змінили своє забарвлення і розміри родимки (потемніли і збільшилися). При виявленні таких змін необхідно терміново звернутися до дерматолога.

Втрата ваги також може стати буревісником біди.

Якщо людина різко і без причини втрачає у вазі, це також один з найважливіших ознак про початок хвороби. Онкохірург заявив, що незрозуміла втрата більш ніж на 5 кілограм є приводом для занепокоєння, бо може бути ознакою раку стравоходу, підшлункової залози, шлунка або легені.

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Ущільнення в грудях у жінок

Стаховський радить щорічно відвідувати мамологів, хоча в більшості випадків жінки самостійно виявляють ознаки раку молочних залоз, намацавши якесь ущільнення в грудях. У таких випадках також потрібно якомога швидше звернутися до медиків і здати мамографію.

Ущільнення в мошонці у чоловіків

Аналогічна ситуація і у чоловіків. При виявленні ущільнення на яєчках, якого не було раніше, слід записатися до лікаря, щоб запобігти подальшому розвитку раку яєчок.

Порушене сечовипускання і кров у стільці

Якщо ви помітили кров у сечі, і сечовипускання супроводжується болем - є привід для занепокоєння, а консультація лікаря-уролога - обов'язкова. Такі симптоми можуть говорити про пухлину сечового міхура. Те ж саме відноситься і до виявлення крові в калових масах. У таких випадках необхідно здати аналіз на приховану кров, адже цей симптом характерний при раку товстої або прямої кишки.

Кашель

Ще одним приводом затурбуватися є тривалий сухий кашель (може супроводжуватися відхаркуванням кров'ю). В таких випадках не варто відмахуватися, а звернутися до лікаря, адже це може бути ознакою раку легенів або горла. Іншими симптомами можуть послужити головні болі, хронічна температура і синці, які довго не проходять.

Стаховський зазначив, сімейний лікар зможе направити до потрібного фахівця. Крім того, в поліклініках є лікарі-онкологи, які розбираються у всіх онкологічних захворюваннях і порекомендують необхідні обстеження.

Як повідомлялося раніше, держава повністю покриває вартість лікування ряду серйозних хвороб.

Також ми писали про те, що кожен рік понад 400 тисяч українців помирають від серцево-судинних хвороб. Також багато людей хворіють на онкологію та іншими серйозними захворюваннями. Лікарі наголошують: у більшості випадків ці хвороби можна запобігти або вилікувати їх на ранніх стадіях.

Нагадаємо, що неправильне харчування українців має дуже серйозні наслідки для здоров'я, а в цілому в світі воно викликає найбільшу кількість смертей.