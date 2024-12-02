"Он - мужчина моей мечты". Пара с разницей в возрасте в 26 лет поделилась секретами счастливого брака

Бен и Эллисон Горнсби в браке уже почти 20 лет и воспитывают пять детей. Разница в возрасте не помешала им влюбиться и продолжать любить друг друга на протяжении всех этих лет. Они не обращают внимание на хейтеров, насмешки, комментарии в сети и на то, что Бена часто называют дедушкой детей.

Юная Эллисон и взрослый Бен

Впервые Бен и Эллисон встретились еще в 1998 году - Эллисон пару лет после окончания школы, а Бен работал почтальоном и доставлял почту в ломбард, где она работала. Пара начала встречаться и через несколько лет они поженились. Итого они вместе уже 24 года, из которых 20 - в браке.

Эллисон говорит, что Бен "ведет себя с ней, как с королевой" до сих пор. Сначала у них родилась тройня (мальчики), а впоследствии - двойня (мальчик и девочка). Тройне сейчас 19 лет, а близнецам - 15.

У Бена и Эллисон разница в возрасте 26 лет (фото: Instagram/AllisonHornsby)

Бен стал отличным отцом

"Воспитывать пятерых детей, особенно одного возраста, было сложно, но и полезно. Когда они были младенцами, мы жили на почтовом пути Бена. Он прибегал домой пообедать и поменять подгузники. Бен ушел на пенсию, когда тройне было 7, а близнецам - 4. И это позволило ему стать лучшим отцом", - рассказывает Эллисон.

Она добавила, что муж на пенсии и дома - это много преимуществ. Он физически присутствовал во многих моментах, касающихся детей. И это позволило Эллисон не ощущать тяжесть воспитания пятерых детей.

Бен вышел на пенсию и все время уделял детям (фото: Instagram/AllisonHornsby)

"Я считаю, что для наших детей было эмоционально здорово проводить время со своим отцом. Бену было приятно присутствовать и участвовать в их воспитании. Обучение игре в шахматы, различные карточные и настольные игры. Он имел возможность встретиться с учителями, посещать приемы у врача и тренировки по бейсболу", - добавляет женщина.

Эллисон говорит, что они с Беном чувствуют, что дети выросли под уникальным влиянием сразу двух разных поколений. И сейчас для них разница в возрасте естественна.

"Мы воспитали их открытыми и инклюзивными", - подчеркнула она.

Разница в возрасте им помогла в воспитании детей (фото: Instagram/AllisonHornsby)

Она из Флориды, он - из Вирджинии

Бен родился в Виргинии, его отец служил на флоте, поэтому он много путешествовал, когда рос. Затем четыре года он служил в армии США. У него была успешная карьера почтальона, но он вынужден был вернуться в Джексонвилль во Флориде в 1980-х годах, когда заболела его мать.

Эллисон же выросла в Джексонвилле, у нее есть младшая сестра. В юности она посещала Школу искусств Дугласа Андерсона и окончила обычную школу в 1995 году.

Бен из семьи военного, Эллисон больше склонялась к творчеству, однако это не помешало найти им общий язык и сейчас, когда Бену 71 год, а Эллисон уже 46 - они все так же обожают друг друга.

Насмешки и хейт

Несмотря на разницу в возрасте и грубые комментарии незнакомых людей, семья и друзья Эллисон и Бена поддерживали их отношения.

"Несколько раз друзья наших детей в школе спрашивали, может Бен их дедушка, и несколько учителей ошибочно считали, что это дедушка детей. Иногда я замечаю, что женщины осуждают меня или грубо относятся. Мы получали грубые, оскорбительные комментарии, преимущественно от мужчин", - рассказывает Эллисон.

Она ведет страницу в Instagram, где публикует фотографии и видео со своей семьей. Чаще всего - видео с пылкими поцелуями с мужем.

Пара часто критикуют в соцсетях (фото: Instagram/AllisonHornsby)

"Мы просто проигнорировали это. Заблокировали нескольких мужчин, которые присылали нам частные сообщения с вопросами о нашей сексуальной жизни. Я чувствовал, что меня осуждают женщины старше меня. Но наши друзья и новые знакомые говорят нам положительные комплименты, учителя наших детей говорят, что мы хорошие родители, и в сети мы получаем много положительных отзывов", - продолжает женщина.

Она признается, что ей совсем не стыдно публиковать такие сообщения и делиться своей любовью с миром.

"Нам нравится, как мы чувствуем себя, когда вместе. Бен действительно мужчина моей мечты. Мне нравится то, как он относится ко мне, как к королеве. Он лоялен и поддерживает меня, заставляет чувствовать себя в безопасности, любимой и открывает лучшую версию меня. Бену нравится наш уровень доверия. Моя преданность ему непохожа ни на какие отношения, которые он имел", - говорит. Эллисон.

Бен относится к Эллисон, как к королеве (фото: Instagram/AllisonHornsby)

Секрет счастливого брака

Эллисон признается, что Бен знает - ее любовь к нему чиста, что его счастье, здоровье и благополучие - это ее приоритет.

Несмотря на их нетрадиционную историю любви, оба говорят, что это лучшие отношения, которые у них были.

"Мы очень быстро полюбили друг друга. Я сразу поняла, что Бен - это тот человек, с которым я хотел бы провести свою жизнь. И он чувствовал то же самое ко мне. Наше притяжение друг к другу было магнетическое. Где бы мы ни были, когда мы вместе - мы чувствуем себя как дома. У нас никогда не было сомнений в том, что мы чувствуем друг к другу", - рассказала Эллисон.

Дети Бена и Эллисон (фото: Instagram/AllisonHornsby)

Она добавляет, что они отлично ладят, даже если проводят 100% времени вместе.

"Мы хотели поделиться своей любовью в социальных сетях, потому что мы знаем, что, то, чем мы делимся, прекрасно и уникально. Мы хотим быть примером крепкого брака для других", - резюмирует женщина.