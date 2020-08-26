На Азовському морі 31-річна жінка потонула на очах у своїх дітей: вона була вагітна

31-річна жінка потонула в Азовському морі (колаж РБК-Україна)

Страшна трагедія сталася на Арабатській стрілці

На популярному курорті на Арабатській стрілці потонула жінка в Азовському морі, яка пішла купатися в шторм. Трагедія сталася на пляжі біля села Генгорки під Херсоном.

Загиблу витягли на берег її власні діти. Про це передає місцеве видання "Новий день".

31-річна жінка приїхала з сім'єю на відпочинок на узбережжі з Дніпра.

Зазначається, що вона була вагітна.

Попри сильний вітер на пляжі та неспокійне море через штормову погоду, жінка вирішила поплавати, але не розрахувала свої сили, захлинулася і потонула.

НП сталася на очах у її дітей, які й витягли на сушу тіло матері вже без ознак життя. Медики лише змогли констатувати смерть.

Також повідомляється, що в селищі Залізний Порт у Голопристанському районі стався ще один випадок, пов'язаний з переоцінкою відпочиваючим власних сил. 19-річний хлопець з Херсона стрибнув у Чорне море з хвилеріза головою вниз і сильно травмувався - дно було всіяне величезними каменями. Юнак отримав травму шийного відділу хребта і був екстрено госпіталізований.

Раніше ми писали про те, що львівський співак прямо під час концерту стрибнув у воду рятувати потопаючого.

Нагадаємо, в Україні з початку серпня потонули понад 120 людей.