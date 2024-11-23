Астропрогноз на 23 ноября. Почему эта суббота станет судьбоносной и какие дела обречены на неудачи
Эта суббота, 23 ноября, будет особенной. Все дело во влиянии Сатурна и Меркурия.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что для нас готовит этот день.
Прогноз астропогоды на 23 ноября
"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещения парикмахерской. Из-за теневого периода ретро Меркурия не планируйте на этот день важные переговоры, составление новых договоров, приобритение техники, важные командировки, экзамены, проведение важных платежей, выяснение отношений", - предупредила Соловьева.
"Критический день смены фазы Луны. Не рекомендуется групповая работа. Избегайте резких движений. Это период мудрости, постижения знаний, наук и ремесел. Любые знания легко воспринимаются и усваиваются", - добавила она.
По словам астролога, эта суббота - день достижения цели, он связан со стойкостью, вселенским законом, книгами. Главное условие - полная сосредоточенность на наиболее важной задаче и поиске необходимой информации для ее решения.
"Повышаются интуиция и интеллектуальные способности. Можно найти оригинальные идеи для решения старых проблем. Все знания нужно использовать только с благими намерениями. Период способствует прогнозированию будущего. Проявляйте альтруизм, передавайте свой опыт другим, готовьте учащихся, накапливайте знания и информацию", - отметила эксперт .
Также она советует есть много растительной пищи, ходить пешком, заниматься физическими упражнениями.
Гороскоп на 23 ноября (иллюстрация: freepik.com)
Астролайфхаки на субботу
23 ноября - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "большим несчастьем".
"Запомните: Сатурн щедро вознаграждает тех, кто достойно проходит через его испытания. Сбалансировать действие планеты можно благодаря правдивости, трудолюбию, заботе о других. Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени" , - отметила Соловьева.
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