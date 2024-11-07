Астрологический прогноз 7 ноября. Что принесет ретроградный Юпитер и какие цвета отпугнут проблемы

В четверг, 7 ноября, Юпитер в ретроградной фазе может оказать существенное влияние на наши планы. Этот день отлично подойдет для бизнеса, а вот от пустых разговоров стоит отказаться.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила полный прогноз на 7 ноября и назвала цвета, которые отпугнут неудачи.

Прогноз астропогоды на 7 ноября

По словам Соловьевой, в четверг наступает не очень удачное время для стоматологических вмешательств и разводов. Впрочем, сутки будут очень благоприятными для новых дел и важных решений, бизнеса, хирургических вмешательств и посещения парикмахерской, оформления договоров, поиска новых партнеров, юридических дел, оформления брака, начала овладения новой профессией, зачатия ребенка.

"День легкости, любви, благородных начинаний. Нужно быть внимательными, поскольку возможны мошенничество и обман. Повышается риск простудиться. Осторожно со словами, опасны сплетни и ложь - о них скоро станет известно окружающим", - советует астролог.

"После 13:10 слова приобретают наивысшую силу и значение: все сказанное может реализоваться в жизни. Все хорошие пожелания могут сбыться. Полезно учиться говорить, работать с логопедами, фониатрами, избавляться от слов-паразитов, овладевать ораторским искусством", - добавила она.

Гороскоп на 7 ноября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на четверг

7 ноября - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах. Это - самое плохое положение для самой хорошей планеты Солнечной системы.

Однако такое положение, отметила астролог, благоприятно для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом. Также следует учесть, что до 4 февраля 2025 года Юпитер будет ретроградным.

"Избегайте болтливости и непоследовательности, особенно если это касается средств коммуникаций, разнообразных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. Можно сбалансировать юпитерианские энергии, используя в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвет", - посоветовала эксперт.

"Если ваш бизнес связан с юриспруденцией, путешествиями, образованием и наукой, то у вас могут появиться шансы на улучшение ситуации. Также это благоприятное время для тех, кто имеет отношение ко всему иностранному. Это отличный период, чтобы расширить свои знания в религии, философии, прослушать семинар, познакомиться с книгой на эту тему от авторитетного автора", - также рассказала она.