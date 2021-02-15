Архітектура пост-ковіду: ось так можуть виглядати міста після пандемії (фото)

Архітектори показали, як можуть виглядати міста після пандемії коронавірусу. В будівлях і місцях загального користування може повністю все змінитися. Людям не доведеться відмовлятися від відвідування нічних клубів або величезних торгових центрів, але концепція і підхід до архітектури повністю зміниться.

Як можуть виглядати міста після пандемії коронавірусу, розповіли та показали на виставці "Форма прийдешніх подій" на Дубайському тижні дизайну. Про це повідомляє СNN.

Архітектори впевнені, що люди зможуть зберегти все, що було в житті до пандемії, але доведеться змінити концепцію і дати можливість зберегти соціальну дистанцію. Зміниться підхід до будівництва доріг і мостів. Машини та велосипедисти, а також пішоходи – будуть розділені один від одного повністю. А під мостами будуть спеціальні місця для громадського користування, де будуть магазини та зони відпочинку.

Архітектура майбутнього (Скріншоти)

Підхід до обслуговування клієнтів буде змінено і фахівці з Кувейту показали надувну капсулу для ресторанів, яка допоможе зберегти соціальну дистанцію. Вона виготовлена з екологічно чистої смоли і її можна буде просто надувати через фільтри. Таку конструкцію можна буде використовувати для кожного столу.

Архітектура майбутнього (Скріншот)

На вулицях можна буде обладнати не тільки простори для пересування, але і спеціальні місця з підказками для роботи на відкритому просторі.

Архітектура майбутнього (Скріншот)

Архітектори з Кувейту також представили дизайн мечеті майбутнього. Вона дозволить парафіянам повністю відключатися від вулиці та зовнішнього світу.

Архітектура майбутнього (Скріншот)

Будинки майбутнього будуть розташовані далеко від міських центрів і там будуть проєктувати спеціальні місця для усамітнення, свіжого повітря і неймовірних видів з вікон.

Архітектура майбутнього (Скріншот)

Дві студії дизайнерів спроєктували неймовірне місце для відпочинку – плавучий курорт Гайя, на якому будуть абсолютно нові будівельні технології та стійкість. Для гостей будуть побудовані гостьові капсули з прозорим дном.

Архітектура майбутнього (Скріншот)