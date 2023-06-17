Археологи раскопали могилы "вампиров" с монетами во рту: детали жуткой находки

Во время дорожных работ в Польше обнаружили могилу с 450 человеческими останками. Место погребения заполнено обезглавленными скелетами с черепами, помещенными между ног. Находку обнаружили в деревне Лузино на северо-востоке Польши.

Почему находку называют "вампирской" могилой

Археологи обнаружили, что некоторые из 450 скелетов были обезглавлены, их черепа помещены между ног, а в ротах были монеты. Такой ритуал был распространен в регионе в XIX в., он предназначен для снятия "вампирского проклятия".

"Мы обнаружили примеры верований в умерших, которые восстают из могилы. Это возвращение можно было остановить только обезглавлением. Считалось, что если член семьи покойника умер вскоре после похорон, то он мог быть вампиром. Поэтому после погребения могилу раскапывали и отрубали покойнику голову, которую потом клали в ноги", - говорит археолог Мацей Стромски.

Во время раскопок ученые также обнаружили обезглавленный скелет женщины с черепом ребенка на ее груди.

Стромски добавил, что примерно в 30% раскрытых могил исследователи также обнаружили кирпичи, уложенные рядом с ногами, руками и головами скелетов.

На северо-востоке Польши нашли "вампирские" могилы (скриншот)

Насколько редкие "вампирские" погребения

В сентябре прошлого года в Польше также нашли останки "женщины-вампира", На ее горле был серп, а на пальце на ноге - замок, чтобы предотвратить ее "возвращение из мертвых".

Эти остатки были обнаружены на кладбище XVII в. в деревне Пиен. Исследователи также обнаружили, что останки имели шелковую шапку на голове, что указывает на высокий социальный статус покойницы.

В Центральной Европе записи мифов о "живых мертвецах" датируются XI в.

Люди боялись, что некоторые умершие вернутся в виде монстров, которые высасывают кровь, и будут терроризировать живых.

В Европе нередко находят места захоронения, где металлический стержень или кол вбит в череп умершего.

Люди того времени считали, что это один из способов гарантировать, что человек останется мертвым.