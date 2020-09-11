Оренда житла в Україні без ризиків: як правильно зняти квартиру

Оренда квартири в Україні (Фото: pixabay.com)

Фахівець розповів, які питання обов'язково поставити власнику житла перед орендою

Оренда житла в Україні пов'язана з великим ризиком, через те, що шахраї часто використовують такі ситуації для своїх злочинних схем. Неправильно укладений договір чи непорядність власників квартири або орендарів також веде до проблем.

Фахівець з 10-річним стажем Богдан Маковецький розповів, які питання необхідно враховувати при оренді житла. Про це пише "24 канал".

Вартість оренди

Для того, щоб залучити клієнтів, власники та рієлтори пишуть ціну менше або не враховують комісію та оплату першого-останнього місяця. Також часто не вказують вартість комунальних послуг в різний час року. Перед складанням договору ці питання потрібно обов'язково обговорити. Якщо є страхова сума, відразу обговоріть, коли й за яких обставин ви зможете її отримати назад.

Фотографії житла в оголошеннях

В оголошеннях буває так, що в різних пропозиціях публікують однакові фотографії. Або публікують старі фотографії, до ремонту, без меблів. Варто перевірити, чи відповідає інформація в оголошеннях з житлом, які ви збираєтеся орендувати.

Тварини та маленькі діти у квартирі

Цей пункт варто обговорити відразу, через те, що багато власників квартир категорично проти тварин у своїй квартирі або дітей дошкільного віку. Іноді з господарями можна домовитися і запропонувати заставу.

Термін оренди

Обов'язково з'ясуйте, на який термін здається житло, чи не планують господарі продавати свою квартиру найближчим часом. Зазвичай договір укладається на пів року, а після цього періоду власники житла можуть підняти орендну плату, змінити орендарів або продати житло.

Сусіди

З'ясуйте, хто живе в сусідніх квартирах. Часто причиною зміни житла бувають саме сусіди, які створюють неможливу обстановку.

Попередні орендарі

Також варто запитати власників квартири про причини звільнення квартири попередніми орендарями.

Документи на квартиру

Обов'язково потрібно перевірити всі документи на право володіння квартири, а також дані про власника: договір купівлі-продажу квартири, паспорт, ідентифікаційний код.

Стан житла, техніки та комунікацій

Перевірте повністю стан всіх меблів, лампи, вікна, двері, замки, змішувачі, всю техніку, яка є в будинку – пральної машини, холодильника, плита на кухні. Якщо виявите пошкодження або несправності – обов'язково вкажіть на це власнику квартиру. Це допоможе уникнути в майбутньому відповідальності за псування майна.

Показання лічильників

Перед заселенням обов'язково зніміть покази лічильників і внесіть дані в договір. Зробіть фото на телефон. Це убезпечить вас від оплати боргів за попередніх орендарів.

Хто буде оплачувати комунальні послуги

Фахівці рекомендують взяти цей обов'язок на себе і платити самостійно, оскільки у власників квартир бувають пільги, і вони приховують про це інформацію, а також бували ситуації, коли власники квартир брали гроші, але не оплачували рахунки.

Договір

Перевірте всі пункти договору, а також дані про всіх власників житла. Уважно прочитайте всі пункти, щоб були враховані всі ваші інтереси.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні зміняться правила купівлі та продажу квартир.