Apple представила новый MacBook Air с процессором M4: характеристики новинки

Apple представила обновленный MacBook Air с новым чипом M4, доступный в 13-дюймовой и 15-дюймовой версиях.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный пресс-центр Apple Newsroom .

Новый цвет и улучшенная производительность с чипом M4

В MacBook Air появился совершенно новый цвет - небесно-голубой, создающий динамичный градиент при отражении света. Он дополнил такие цвета, как полночь, звездный свет и серебро. Все цвета MacBook Air, включая небесно-голубой, комплектуются кабелем MagSafe в тон устройства.

MacBook Air с M4 доступен в новом небесно-голубом цвете (фото: Apple Newsroom)

С чипом M4 MacBook Air становится значительно быстрее в повседневных задачах и более требовательных операциях, таких как редактирование фото и видео. M4 включает мощный 10-ядерный процессор и до 10-ядерный графический процессор, а также поддержку до 32 ГБ унифицированной памяти.

Новая модель MacBook Air в два раза быстрее модели с чипом M1 и до 23 раз быстрее по сравнению с самыми быстрыми Intel-устройствами. Время работы от батареи достигает 18 часов, что на шесть часов больше, чем у Intel-версий.

Чип M4 в MacBook Air повышает производительность для требовательных игр (фото: Apple Newsroom)

Функции на базе Apple Intelligence

MacBook Air с чипом M4 предлагает новые возможности для творчества и повышения продуктивности, включая инструменты для создания эмодзи, улучшения текста с помощью Writing Tools и интеграцию с ChatGPT. Siri также значительно улучшена, позволяя легко переключаться между голосовыми и текстовыми запросами.

Благодаря Image Playground на базе Apple Intelligence MacBook Air может создавать уникальные изображения (фото: Apple Newsroom)

Камера для идеальных видеозвонков

Новое улучшение - 12-мегапиксельная камера Center Stage с улучшенным качеством видео, которая автоматически центрирует пользователя в кадре. Это особенно полезно для видеозвонков через FaceTime или важных встреч, а также поддерживает Desk View для одновременного показа пользователя и его рабочего стола.

В режиме Desk View одновременно отображается пользователь и вид сверху на его рабочий стол (фото: Apple Newsroom)

Расширенная поддержка отображения

MacBook Air теперь поддерживает подключение до двух 6K внешних дисплеев, помимо встроенного Liquid Retina дисплея, что делает работу с контентом еще удобнее для профессионалов и студентов.

MacBook Air с M4 позволяет пользователям подключать до двух внешних дисплеев (фото: Apple Newsroom)

Устройство по-прежнему включает все функции, которые сделали MacBook Air популярным: надежность, долговечность, компактность (13-дюймовая модель - идеальна для портативности, а 15-дюймовая - для многозадачности), Touch ID, Magic Keyboard с подсветкой и мощные динамики с поддержкой Spatial Audio и Dolby Atmos.

MacBook Air выпускается в двух идеально портативных размерах: 13-дюймовая и 15-дюймовая модель (фото: Apple Newsroom)

Особенности macOS Sequoia

macOS Sequoia включает новые функции, такие как зеркалирование iPhone, улучшенный режим для игр и удобное управление окнами. Также появилась новое приложение Passwords для удобного доступа к паролям и учетным данным.

Экологичность MacBook Air

Apple продолжает двигаться к своей цели Apple 2030, обеспечивая нейтральный углеродный след. MacBook Air содержит более 55 процентов переработанных материалов, включая переработанный алюминий, редкоземельные элементы и литий, что делает его более экологичным продуктом.

Стоимость Macbook Air

13-дюймовый MacBook Air с M4 стоит 999 долларов (41 250 гривен), а 15-дюймовый 1 199 долларов (49 500 гривен).