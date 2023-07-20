Апатия и депрессия обеспечены. Избегайте эти 5 оттенков в вашем доме

Некоторые цвета в интерьере дома способны создать ощущение покоя и уюта. Другие же наоборот - могут вызвать чувство тревоги или даже привести к депрессии.

О том, каких оттенков в интерьере дома стоит избегать - читайте в материале Styler.

Красный

Красный цвет повышает аппетит, поэтому вы могли неоднократно видеть его на вывесках и в интерьере заведений питания.

Однако на самом деле такой цвет не годится для интерьера дома, поскольку он может вызвать стресс, усталость, панику и даже агрессию.

Коричневый

Этот цвет считается одним из самых популярных в интерьере. Однако на самом деле монохромный оттенок коричневого отрицательно влияет на нервную систему.

Он может вызвать чувство одиночества и растерянности. Однако если вы очень любите этот цвет, можно добавить еще ярких и нежных оттенков, таким образом нейтрализуя действие коричневого.

Коричневый цвет в интерьере (фото: freepik)

Серый

Серый ассоциируется с депрессией и унынием. Эзотерики полагают, что этот цвет притягивает несчастье. Чтобы нейтрализовать действие серого цвета, можно разбавить интерьер яркими оттенками. После этого серый будет вселять спокойствие и уверенность.

Оранжевый

Если этот цвет будет преобладать в интерьере, это может привести к постоянному ощущению усталости и головным болям.

Конечно, можно использовать отдельные оранжевые детали в дизайне, это будет выглядеть стильно и изысканно, однако важно соблюдать меру.

Оранжевый интерьер (фото: freepik)

Синий

Многие думают, что этот оттенок оказывает успокаивающее действие. Однако если использовать его в интерьере слишком много, то это приведет к депрессии, апатии, даже исчезнет аппетит.

Не стоит использовать его в качестве основного оттенка, но мелкие детали этого цвета выглядят очень изысканно и сдержанно.