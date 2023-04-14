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Андрей Данилко в пух и прах разнес россиян и их пропаганду

Андрей Данилко сделал громкое заявление о россиянах (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Андрей Данилко жестко поставил на место российских пропагандистов, которые пытаются выставить артиста психически больным и сорвать его концерты в США и Канаде.

Подробнее о громком заявлении звезды читайте в материале ниже.

Что известно о ситуации

С начала полномасштабной войны вражеские СМИ регулярно пишут кучу фейковых материалов об Андрее Данилко и его психологическом состоянии.

Пропагандисты ставят диагнозы за фото и всячески пытаются очернить артиста. Мол, он уже сошел с ума и больше не способен работать.

При этом строки "Ще не вмерла Україна" из песни Verka Serduchka раздаются в центре Москвы и из автомобилей обычных россиян, что доводит до бешенства тех, кто так долго и планомерно пытался стереть из памяти своего "великого" народа образ украинской звезды.

Какой ответ звезды на обвинения пропагандистов

Андрей Данилко традиционно с юмором относится к таким упрекам. Впрочем, артист признался, что недавно имел определенные проблемы со здоровьем и временно потерял голос. Но уже сейчас он совершенно здоров.

"Не дождетесь! Еще с "Евровидения" я был врагом №1 для соловьев-скабеевых-эрнстов, а во время войны еще больше. Их бесит, что мы смеемся, вопреки всему. А наша цель - дать людям возможность улыбаться, даже когда им болит", - заявляет Андрей Данилко.

Ранее мы рассказывали о том, что пропавший Олег Винник внезапно получил награду от ВСУ.

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