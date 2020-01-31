Андрій Богдан перебував у депресії: причина дуже особиста

Андрій Богдан (фото: РБК-Україна)

Андрій Богдан опинився знову в статусі вільного чоловіка

Андрій Богдан перебував у короткій депресії і був дуже сумним і пригніченим. Так стверджують джерела, близькі до його оточенню. За чутками, які ходять в Офісі президента, Богдан розлучився зі своєю коханою Анастасією Слічною. Він навіть на час припинив відвідувати тусовки, адже був не в настрої.

"Він був у якійсь апатії, працював абияк, йшов з Офісу в години два-три дні. Виглядав дуже сумним. Став уникати відвідування публічних заходів", - розповів виданню "Страна" один з його знайомих.

До речі, причиною депресії Богдана називають не тільки проблеми на особистому фронті, але й суперечності та негаразди з президентом України Володимиром Зеленським. Казали, що Богдан навіть подумує про відставку.

Однак, знайомі Богдана стверджують, що постійна пасія Богдана Анастасія Слічна з'їхала з його будинку у Кончі-Заспі.

"Анастасія поїхала з його будинку у Кончі-Заспі. Їх відносини на паузі.Через це Андрій деякий час був у пригніченому стані. Але зараз уже відійшов і знову включився в роботу", - повідомив інсайдер.

Андрій Богдан та Анастасія Сличная (фото: strana.ua)

Нагадаємо, що з Анастасією Слічною Богдан познайомився на одній з вечірок спільних друзів. Пара весело проводила час, а дівчина дуже цінувала його почуття гумору і мужність.

До речі, Андрій Богдан перебуває в офіційному розлученні з дружиною Ольгою, від якої у нього є чотири дочки. Найстаршій з них – 16 років, а молодшій – дев'ять.