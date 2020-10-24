Американські баскетболісти побили відвідувачів у ресторані Одеси: відео розборок

Баскетбольний матч між командами "Одеса" та "Будівельник" (фото: bcdynamo.odessa.ua)

В Одесі сталася бійка в ресторані за участю американських легіонерів баскетбольного клубу "Одеса". Спортсмени почали з'ясовувати стосунки з відвідувачами за допомогою кулаків, і в результаті одному з них розбили голову, а баскетболісту-"боксеру" розпилили сльозогінний газ з балончика в обличчя.

Інцидент стався невдовзі після того, як баскетболісти цього клубу здобули першу перемогу в сезоні, здолавши на домашньому майданчику "Будівельник". Про це передає Odessa.online.

Розборки зняли на відео очевидці інциденту, після чого ролик був опублікований в мережі.

У конфлікті брали участь 30-річний американський захисник Баден Джаксен і його земляк 28-річний Дрю Брендон, новачок БК.

Повідомляється, що Баден розбив обличчя одному з відвідувачів і побився з ще одним, а Брендон прийшов колезі "на підмогу".

Джаксен не заспокоївся навіть після приїзду поліції, в результаті чого "копам" довелося вдатися до використання сльозогінного газу.

Зазначимо, що Джаксен вплутується в бійку з іншими баскетболістами не вперше. Так, нещодавно він отримав перелом щелепи в результаті масових розборок між спортсменами на контрольному матчі проти "Тернополя" у вересні. Через це легіонер був змушений пропустити старт сезону, сидячи на лікарняному.

Відео: Американські баскетболісти з ФК "Одеса" влаштували бійку в ресторані

Раніше повідомлялося, що влітку в Харкові футболісти влаштували жорстку бійку під час матчу.