Алла Мазур після боротьби з раком втратила близьку людину: яке горе сталося в сім'ї телеведучої

Відома телезірка, журналістка України та телеведуча ТСН Алла Мазур сьогодні, 16 вересня, святкує своє день народження. Також вона розповіла про велику втрату, а саме, як 2 місяці тому померла її мама.

Про це вона розповіла у програмі "Сніданок з 1+1".

Боротьба над онкологією

Так, Алла Мазур розповіла, як провела цей рік. Зокрема, як минув рік після перемоги над онко. Тоді на свій ювілей Алла приголомшила всіх і вийшла на роботу в новому сміливому образі – без перуки і з натуральним кольором волосся.

Її світлини прикрасили 5 обкладинок всесвітньовідомого французького глянцю Marie Claire в Україні. А її фотосесію та інтерв’ю журнал опублікував на своєму головному сайті у Франції.

Увесь рік Аллою була поруч з тими, хто цього найбільше потребував. Тепер у неї є єдина місія переконати всіх, що раннє діагностування рятує життя, і що людина здатна подолати важкі хвороби.

Смерть мами

Цьогоріч телеведуча перший раз святкує день народження без мами.

"Я довго збирала себе до купи. Мама пішла на небо близько двох місяців тому, мені важко про це говорити. Я не писала у соцмережах, не говорила публічно, можливо, тому що досі не можу впустити цю думку в себе. Весь час здається, що мама поїхала десь в санаторій і скоро повернеться. Відчуваю її присутність, я з нею розмовляю, раджуся, намагаюся все робити, аби в нашій родині все було добре, бо вона завжди піклувалася за нас, - сказала Алла Мазур.

Алла Мазур та її мама

Також Алла показала фотографії з родинного альбому. На них зображені радісні миті разом та чудові дні з посмішками.

Батьки телеведучої шанована родина медиків у Хмельницькій області. Тато Григорій працював до пенсії зубним лікарем, а мама Марія — дитячою медсестрою.

З молодшим братом Олександром, у Алли були чудові дружні стосунки. Телеведуча тішиться, що встигла показати мамі світ. На кольоровому фото вони разом з маленьким сином Артемом на відпочинку на морі у Болгарії.

Батьки Алли Мазур

Син підліток Артем рік тому дивував всіх не тільки своїм новим захопленням – стрибками на спеціальному трюковому самокаті, а й новою зачіскою та кольором волосся. Алла Мазур – демократична мама, тому дозволила синові такі сміливі експерименти із зовнішністю. Зараз в Артема новий період дорослішання, і він відмовляється багато фотографуватися.

Син Алли Мазур

Окрім того, Алла Мазур закликала всіх подарувати життя мамі 4-річного хлопчика Захарчика Оксани Лисенко з Київської області.

"Всі, хто має бажання привітати мене, прошу врятувати життя Оксані Лисенко - молодій мамі 4 річного хлопчика! Син дуже любить і потребує маму! Жінка пережила 4 стадію онко, зараз перебуває в ремісії – їй потрібне дороговартісне підтримуюче лікування на 2 роки, щоб мати надію зупинити хворобу. І жити. Що два місяці Оксані потрібно збирати 165 тисяч гривень", - зазначила телеведуча.

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