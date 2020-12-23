Стало известно, нужны ли новые вакцины от "британского" коронавируса

Коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

В Великобритании в декабре обнаружили новый популярный штамм коронавирусной инфекции. Власти королевства объявили, что мутировавшая версия COVID-19 на 70% более заразная, поэтому вместо обещанного ослабления карантина на Рождество и Новый год, меры по предупреждению распространения инфекции были усилены. Украинский академик НАН рассказал, насколько опасна эта мутация и потребует ли она создания новой вакцины.

Как сообщается, новый штамм инфекции не отличается повышенной летальностью. Более того, созданная вакцина, которую Украина получит в первом квартале 2021 года, способна защищать и от новой версии смертельно опасного вируса. Об этом глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины Сергей Комиссаренко рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Дело в том, что у нас постоянно появляются новые штаммы. На некоторые так и не обращают особого внимания, а некоторые распространяются очень быстро. Один из таких штаммов уже известен, как раз у него произошла замена только одной аминокислоты в белке, об этом белке постоянно говорят – spike-протеин, который является "главным действующим лицом", именно он взаимодействует с клеткой хозяина. Он отвечает за распознавание вируса клетки хозяина и за связь с ней. В нем уже произошла мутация, и она быстро распространилась и в конце концов охватила мир", – говорит специалист.

Академик подчеркивается, что впоследствии вполне возможно полное исчезновение инфекции за счет мутаций. При этом он напомнил, что коронавирусы мутируют реже, чем вирусы гриппа.

"Мутации могут быть позитивными, заболевание может проходить легче, а вирус может вообще исчезнуть. Так было с вирусом 2002-2004 годов. В этом вирусе изменения, которые происходят, к счастью, не приводят к увеличению летальности. Мутация не повлияла на летальность, не повлияла на течение болезни, но привела к тому, что этот вирус значительно лучше распространяется, он больше "нравится" людям, с которыми "встречается", скажем так", – подчеркнул глава комиссии по биобезопасности.

Комиссаренко добавил, что "эта мутация не приведет к смене в иммунном ответе, то есть не повлияет на процессы вакцинации".

Напомним, что Украина находится на 30 месте в Европе по уровню смертности от COVID-19. С начала пандемии в Украине от COVID-19 скончались 17 172 человека.

Ранее РБК-Украина писало, что более 93% летальных случаев от COVID-19 в Украине приходятся на группу людей старше 50 лет. Больше всего подтвержденных случаев зафиксировано людей от 30 до 69 лет (75,5%).