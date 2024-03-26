ua en ru
Вт, 26 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Адвокат назвал одну популярную болезнь, с которой "не светит" мобилизация

Вторник 26 марта 2024 12:07
UA EN RU
Адвокат назвал одну популярную болезнь, с которой "не светит" мобилизация Фото: С какой популярной болезнью вам не грозит мобилизация (armyinform.ua)
Автор: Людмила Жукова

Мобилизация в Украине продолжается и законодательство предусматривает отсрочку военной службы для категорий граждан. Как оказалось, лица с ожирением могут быть признаны непригодными или ограниченно пригодными к военной службе в зависимости от степени ожирения и сопутствующих заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на адвоката Андрея Межирицкого.

Что нужно знать

Правозащитник отметил, что степень годности/непригодности лиц к военной службе определяется согласно Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины утвержденным Приказом Министерства обороны Украины от 14.08.2008г. №402 . Этим положением, в частности, утверждено расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степени пригодности к военной службе.

Заболевание ожирения как состояние здоровья, исключающее или ограничивающее возможность призыва на военную службу, содержится в статье 13 настоящего Расписания. При этом в данной статье отмечены все виды ожирения.

Именно от отнесения болезни к значительным, умеренным или незначительным нарушениям функций зависит подлежит ли лицо мобилизации во время военного положения.

В то же время Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины содержит Пояснения по применению статей Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе.

Пояснения статьи 13 отмечают, что есть только три степени ожирения (хотя современная медицина выделяет пять степеней).

Лица, у которых диагностированы болезни, соответствующие статьи 13 "Б", графе II могут быть в индивидуальном порядке признаны непригодными к военной службе или ограниченно пригодными.

Отметим, что кроме ожирения существует ряд других заболеваний и состояний, которые могут дать право на отсрочку от мобилизации. Окончательное решение о пригодности к службе принимается военно-врачебной комиссией (ВЛК) на основе медицинского осмотра и анализа медицинских документов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Минобороны откроет 27 центров рекрутинга в областных центрах.

Читайте также, как живет село, где из-за мобилизации не осталось мужчин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине Война в Украине
NEWS
Украденный Россией в 2014 году. Что известно о БДК "Константин Ольшанский"
Украденный Россией в 2014 году. Что известно о БДК "Константин Ольшанский"