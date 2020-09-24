94-річна українка подолала коронавірус: вік не перешкода

У Миколаєві 94-річна жінка одужала від коронавірусу і зараз почуває себе добре. Містянку виписали з лікарні в задовільному стані. Про це в ефірі програми "Добрий вечір" розповіла керівник департаменту охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай.

У жінки була пневмонія, вона перебувала в стаціонарі деякий час, а потім її успішно відпустили додому.

За словами Шамрай, не у всіх пацієнтів інфекція закінчується летальним випадком. Вік для одужання не перешкода, все залежить від імунітету. Але факто залишається те, що в літньому віці люди важко переносять коронавірус, бо інфекція дуже впливає на загострення хронічних захворювань.

"Вік пацієнта не є показником тяжкості стану. Вік пацієнта є просто тієї градацією, коли на пацієнта потрібно звернути більше уваги. Тому що дійсно люди в такому віці важче це переносять", - сказала керівник департаменту охорони здоров'я.

Нагадаємо, що за весь час пандемії в Україні захворіли 188 106 осіб. Померли при цьому 3 757 пацієнтів. Варто відзначити, що третю добу поспіль в Україні фіксують рекорди за кількістю пацієнтів, які одужали від коронавірусу. За вчора вилікувались 1 788 осіб (83 458 - з початку пандемії). Зараз активним хворими є 100 891 пацієнтів.

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