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9 симптомов сахарного диабета, о которых вы могли не знать

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Воскресенье 22 января 2023 09:30
9 симптомов сахарного диабета, о которых вы могли не знать Как проявляется диабет (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Сахарный диабет 2 типа – коварная болезнь, которая может поначалу не проявляться очевидными симптомами, при этом развиваясь и все более угрожая общему состоянию здоровья человека.

Об этом читайте ниже в материале Styler.

9 симптомов сахарного диабета

Как рассказали врачи медицинского центра Альтеро в Instagram, болезнь может проявляться следующими признаками:

  1. Неуемный голод
  2. Сильная жажда
  3. Потеря веса
  4. Сильная усталость
  5. Частое мочеиспускание
  6. Покалывание и онемение конечностей
  7. Размытое зрение
  8. Незаживающие раны
  9. Моча привлекает насекомых

Факторы риска развития диабета

Специалисты ресурса Diabetes разделяют факторы на неизменные и переменные (зависящие от человека).

Неизменными называют следующие:

  • Генетические нарушения, наследственность
  • Семейный анамнез сахарного диабета 2 типа
  • Пожилой возраст
  • Масса тела при рождении менее 2,5 кг или более 4 кг

Переменные факторы:

  • Висцеральное ожирение
  • Дисплидемия – нарушение состава липидов крови
  • Низкая физическая активность
  • Нерациональное питание (основной прием пищи в вечернее время или ночью, недостаточное количество овощей и фруктов в рационе, избыточное потребление простых углеводов и животных жиров)
  • Значительные колебания массы тела на фоне нефизиологических или жестких диет
  • Артериальная гипертензия
  • Нарушение сна
  • Стрессовые ситуации

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может служить основанием для установления диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Но если Вам необходима установка диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.

Ранее мы писали, что частое употребление кофе влияет на риск развития диабета.

Также читайте об украинском фрукте, который может снижать уровень сахара в крови.

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