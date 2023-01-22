9 симптомов сахарного диабета, о которых вы могли не знать
Сахарный диабет 2 типа – коварная болезнь, которая может поначалу не проявляться очевидными симптомами, при этом развиваясь и все более угрожая общему состоянию здоровья человека.
Об этом читайте ниже в материале Styler.
9 симптомов сахарного диабета
Как рассказали врачи медицинского центра Альтеро в Instagram, болезнь может проявляться следующими признаками:
- Неуемный голод
- Сильная жажда
- Потеря веса
- Сильная усталость
- Частое мочеиспускание
- Покалывание и онемение конечностей
- Размытое зрение
- Незаживающие раны
- Моча привлекает насекомых
Факторы риска развития диабета
Специалисты ресурса Diabetes разделяют факторы на неизменные и переменные (зависящие от человека).
Неизменными называют следующие:
- Генетические нарушения, наследственность
- Семейный анамнез сахарного диабета 2 типа
- Пожилой возраст
- Масса тела при рождении менее 2,5 кг или более 4 кг
Переменные факторы:
- Висцеральное ожирение
- Дисплидемия – нарушение состава липидов крови
- Низкая физическая активность
- Нерациональное питание (основной прием пищи в вечернее время или ночью, недостаточное количество овощей и фруктов в рационе, избыточное потребление простых углеводов и животных жиров)
- Значительные колебания массы тела на фоне нефизиологических или жестких диет
- Артериальная гипертензия
- Нарушение сна
- Стрессовые ситуации
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