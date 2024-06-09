9 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя обсуждать будущее

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Кирилл родился в 376 году в городе Александрия в Египте. Он получил хорошее образование, изучал философию и богословие.

Кирилл был племянником Феофила, архиепископа Александрии. После его смерти в 412 году был избран его преемником и служил до своей смерти в 444 году.

Святой Кирилл активно боролся против разных ересей, в том числе новаций и арианства. Наиболее известный конфликт был с Несторием, архиепископом Константинопольским, который учил, что Иисус Христос существует как два отдельных лица - божественный и человеческий.

Несторий утверждал, что Марию следует называть Христородицей, а не Богородицей. Кирилл же отстаивал единство Иисуса Христа как единого целого, где божественная и человеческая природы неразделимы.

В 431 году Кирилл посетил Третий Вселенский собор в Эфесе (созванный Феодосийским императором II Младшим), где несторианство было осуждено, а Марию признали Богородицей. Это явилось важным моментом в истории христианства.

Кроме того, Кирилл участвовал в конфликтах с евреями и язычниками в Александрии и был причастен к изгнанию евреев из города. Его также обвиняли в смерти Гипатии, выдающейся женщины, занимавшейся изучением философии, математики и астрономии, убитой христианской толпой.

Кирилл написал много работ, включая комментарии к Священному Писанию, проповеди, догматические трактаты и письма, оказавшие значительное влияние на развитие христианского общества.

Икона Св. Кирилл Александрийский (иллюстрация: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 9 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

нельзя злословить и ссориться с родными

не следует заниматься тяжелым трудом

нельзя убивать комаров

Также сегодня не рекомендуется раскрывать свои планы на будущее, ведь считается, что тогда они не исполнятся.

Народные верования советуют начать этот день как можно раньше, ведь издавна считалось, что сегодня солнце имеет особую энергию, которую можно получить на рассвете. Вечером не следует разжигать у дома костер, потому что это может привлечь нечистую силу, а лучше провести его дома и посвятить семье.

Народные приметы и традиции этого дня

если на кустах много ягод, следует ожидать холодную зиму

хорошая погода, но муравьи остаются в муравейнике - к ненастью

кричат вороны - скоро будут осадки

если собаки плохо едят - будет дождь

Кирилл Александрийский (иллюстрация: Википедия)

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Фекла, Иван, Александр, Кирилл, Рафаэль, Алексей, Марфа, Ян, Мария, Марианна, Марта.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: