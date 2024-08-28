8 вещей, которые никогда нельзя чистить с лимонным соком

Лимонный сок прекрасно очищает многие вещи - он особенно полезен для борьбы со сложными комбинированными пятнами от солнцезащитного крема и для дезодорации разделочных досок, сохранивших сильные запахи - например, от лука и чеснока. Но лимонный сок нельзя использовать на некоторых поверхностях и тканях.

О том, что нельзя чистить лимонным соком, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Better Homes & Gardens .

Паркетный пол

Лимонный сок может повредить уплотнитель на паркетном полу, создавая потускнение и делая поверхность уязвимой к повреждениям.

Избегайте мойки паркета с лимоном, а если вы уронили кусочек цитрусового или разлили сок, уберите его как можно быстрее, чтобы минимизировать время воздействия лимонной кислоты.

Латунное покрытие

Этот материал может быть немного проблемным, когда дело доходит до чистки лимоном.

Как отмечают, несмотря на то, что вещи, полностью сделанные из латуни, можно полировать лимоном или другими кислотными моющими средствами, изделия с латунным покрытием ни в коем случае нельзя чистить лимонным соком, поскольку он может вызвать коррозию.

Выяснить, изготовлен ли предмет из цельной латуни или из латунной пластины можно магнитом. Просто поднесите магнит к предмету - если они не притягиваются, вероятно, это сплошная латунь.

Но если вы чувствуете магнитное действие - изделие изготовлено из латунной пластины, и вам следует отказаться от лимонного сока для очистки.

Деликатная одежда

Лучше воздержаться от стирки деликатных вещей (например, из шелка) с лимоном - кислота, содержащаяся в цитрусовом, может ослабить волокна нежного материала.

Вместо этого лучше использовать соответствующее средство для стирки и следуйте рекомендациям по очистке деликатной ткани.

Черная или цветная одежда

Лимонный сок может иметь небольшой отбеливающий эффект не только на белой, но и на темной и яркой одежде и текстиле, что может привести к необратимой потере цвета.

Что нельзя чистить с лимонным соком (иллюстративное фото: Freepik)

Поэтому, если вы не экспериментируете с приданием вещам нового вида, не выжимайте лимонный сок непосредственно на темную или яркую одежду, предметы домашнего обихода и обивку.

Натуральный камень

Поверхности из натурального камня, включая столешницы, пол, мебель и аксессуары, не должны подвергаться воздействию лимонного сока. Ведь кислота, содержащаяся в лимонном соке, может повлечь за собой появление точек на мраморе, граните, сланце и других натуральных камнях.

Отбеливатель

Хотя отбеливатель не является материалом, которому необходима очистка, важно отметить, что это вещество, с которым также категорически не сочетается лимон - даже при случайном попадании капель лимонного сока в разнообразные химические продукты для отбеливания.

Хлорный отбеливатель при смешивании с кислотами вступает в химическую реакцию, в результате которой образуется токсический газ. Никогда нельзя смешивать отбеливатель с уксусом - такое же правило и для лимонного сока.

Электронные экраны

Кислотность лимонного сока может вызвать коррозию и нарушение работы при использовании на электронных экранах, таких как телефоны, планшеты, компьютеры и телевизоры.

Не говоря уже о том, что использование лимонного сока для очищения экранов оставит заметные потеки. Вместо этого лучше протирать электронику специальными средствами.

Чугунная посуда

При чистке чугуна важно сохранить поверхность невредимой. Кислотность лимона может лишить посуду тонкого масляного слоя, который, накапливаясь, предотвращает пригорание пищи.

Чтобы очистить чугунную сковороду, вместо лимонного сока советуют использовать соль, теплую воду и тряпку. После очищения не забудьте слегка смазать сковороду маслом до следующего использования.