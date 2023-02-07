79-летний житель Днепра рассказал свою историю музею "Голоса мирных"

В доме в Днепре, в который 14 января ударила российская ракета, 79-летний Евгений Козловский живет почти полвека! день трагедии его с женой не было дома. Квартира разрушена, но при всем ужасе мужчина испытывает огромную помощь и поддержку от неравнодушных.

"Квартира разбита, окна, двери входные выбило, находиться там нельзя. Но очень много помощи, люди сплотились. Я просто поражен, мне даже плакать хочется... Чуткость людей в такое тяжелое время - это нас спасает", - признается Евгений.

В доме он жил почти 50 лет: с тех пор, когда угловых подъездов не было, всего четыре секции, построенные в 1976 году. Дом предназначался преимущественно для участников войны, был аккуратным, хорошо оформленным извне и изнутри.

"При взрыве нас не было дома. Когда вылетали рамы, они прошли над столом, где мы обычно сидим с женой, и врезались в противоположную стену. Если бы мы были дома, нам бы головы отрубило", - рассказывает мужчина.

Евгений говорит, что хочет и сам помогать людям, пострадавшим от войны. Пока же главное - чтобы было, где жить. И несмотря на все проблемы, мужчина продолжает благодарить тех, кто оказывает поддержку.

"Очень спасибо нашему народу. Дружному, единому. И дай Бог, скорее бы победа", - говорит Евгений.

Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова - масштабный архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 60 000 историй.