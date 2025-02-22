77% украинцев на грани выгорания: как преодолеть хронический стресс и спасти менталку
Украинцы уже три года живут в условиях постоянного напряжения и неопределенности. Война, экономические проблемы, тревога за будущее - все это ежедневно испытывает на прочность нашу нервную систему. Новое исследование бьет тревогу: стресс и усталость стали не просто частыми гостями, а настоящими спутниками жизни для большинства из нас.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как распознать проблему выгорания и хронического стресса, и помочь себе и коллегам.
Стресс как обыденность
В январе 2024 года социологи опросили более 2423 украинцев в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в крупных и средних городах Украины. Это уже третья волна подобного исследования, и она позволяет четко увидеть, как меняется наше психологическое состояние с начала полномасштабной войны. К сожалению, динамика неутешительная: усталость и напряжение только нарастают.
Свежие данные исследования поражают: аж 77% опрошенных признались, что в последнее время испытывали сильный стресс. И это не кратковременная реакция на неприятности - почти половина украинцев (46%) постоянно живут в состоянии истощения.
Основные результаты исследования:
-
Стресс и напряженность стали нормой: 77% респондентов испытывали сильный стресс в последнее время.
-
Усталость, напряжение и страх - преобладающие эмоции: 46% украинцев постоянно испытывают усталость, 44% - напряженность, а 30% - страх.
-
Психологическая помощь остается недоступной: 78% украинцев никогда не обращались к психологу, хотя 40% признают, что нуждались бы в такой поддержке.
-
Работа и финансы - одни из главных триггеров стресса: 41% украинцев испытывают финансовые трудности, 38% - напряженность из-за социально-политической ситуации в стране.
Почему игнорировать стресс - опасно?
Хронический стресс - это не просто "плохое настроение". Это серьезная угроза не только для нашего ментального, но и физического здоровья. Длительное напряжение истощает организм, снижает иммунитет, провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и тревожных расстройств. В условиях длительной войны и экономической нестабильности, забота о ментальном здоровье становится вопросом выживания.
Так как спасти менталку? Психологи выделяют несколько шагов к восстановлению ментального здоровья. Вот они.
-
Признайте проблему. Первый шаг - честно сказать себе: "Я в стрессе". Игнорирование лишь усугубляет ситуацию.
-
Дышите глубже. Простые дыхательные упражнения - мгновенная помощь. Глубокий вдох-выдох успокаивает нервную систему.
-
Двигайтесь. Физическая активность - природный антидепрессант. Прогулка, зарядка, танцы - выбирайте, что по душе.
-
Спите достаточно. Недосып истощает. Наладьте режим сна - 7-8 часов отдыха критически важны.
-
Здоровое питание. Избегайте избытка сахара и кофеина. Сбалансированный рацион - основа для энергии и стабильного настроения.
-
Общайтесь в общении. Не замыкайтесь в себе. Разговор с близкими - разгрузка для психики.
-
Обратитесь к специалисту. Психолог - не стыдно, а мудро. Профессиональная помощь - путь к более быстрому восстановлению.
-
Планируйте отдых. Даже короткие перерывы в течение дня - глоток свежего воздуха для ума. Отпуск - необходимость, а не роскошь.
-
Найдите хобби. Занятие, приносящее удовольствие - источник положительных эмоций и отвлечения от проблем.
-
Будьте добры к себе. Не требуйте от себя невозможного. Примите, что иметь плохой день - нормально. Самокритика только усиливает стресс.
Как проверить "пульс" ментального здоровья работников?
Эксперты отмечают: особенно важно отслеживать психологическое состояние в рабочих коллективах. Постоянный стресс и истощение сотрудников негативно влияют на производительность, повышают риск профессионального выгорания, разрушают командный дух и корпоративную культуру.
Сегодня сделать скрининг психологической устойчивости работников можно бесплатно, воспользовавшись опросником Wellbeing-скрининг, который недавно запустило сообщество профессиональных психологов.
Его цель - измерить уровень счастья у миллиона украинцев, работающих в разных сферах бизнеса, проанализировать данные, а также предоставить общий обзор результатов и рекомендации украинским HR-специалистам для поддержки своих команд.
Почему психологическое благополучие работников - важно?
Повышение продуктивности и эффективности работы. Психологически благополучные работники работают эффективнее и продуктивнее, благодаря концентрации, мотивации и устойчивости к стрессу. Уменьшение стресса прямо влияет на качество выполнения рабочих обязанностей.
Снижение текучести кадров и повышение лояльности работников. Забота о психологическом благополучии создает привлекательную рабочую среду, повышает лояльность работников и уменьшает текучесть кадров, сохраняя опыт и сокращая расходы на найм новых специалистов.
Улучшение креативности и инновационности. Психологически благополучные работники более открыты к новым идеям, креативные и инновационные, поскольку не обременены стрессом и имеют меньше страха перед ошибками.
Укрепление командного духа и улучшение коммуникации. Психологическое благополучие способствует позитивной атмосфере, открытости к общению, сотрудничеству и поддержке, снижая конфликтность и повышая эффективность командной работы.
Снижение уровня абсентеизма и презентеизма. Психологическое благополучие уменьшает физические проблемы со здоровьем, что ведет к снижению количества больничных (абсентеизм) и повышению производительности на рабочем месте (снижение презентеизма).
Улучшение репутации компании и бренда работодателя. Компании, которые заботятся о работниках, имеют лучшую репутацию, что привлекает таланты и улучшает имидж на рынке труда, способствуя привлечению и удержанию ценных специалистов.
Создание здоровой и устойчивой корпоративной культуры. Внимание к психологическому благополучию формирует культуру взаимной поддержки, доверия и открытости, уменьшает стресс и выгорание, создавая позитивную и продуктивную рабочую среду на долгосрочную перспективу.
Ранее мы писали о том, почему у украинцев садится "социальная батарейка" и что можно с этим сделать.
А ещё мы рассказывали о том, как сохранить отношения с партнёром в условиях полной неопределённости вокруг.
При написании материала использовались данные из пресс-релиза Gradus Research, информация платформы психологической поддержки Betobee, статья о профессиональном здоровье на сайте ВОЗ, статья на сайте Workplace Mental Health.