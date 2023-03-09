7 худших пищевых привычек, вызывающих ускоренное старение: список

Еда занимает важную роль в жизни и здоровье человека. От того как мы питаемся, зависит наше самочувствие, состояние кожи и функционирование всех систем организма. Это напрямую связано с процессом старения.

Вы не получаете достаточное количество Омеги-3

Вы не раз могли слышать о пользе этих жиров, которые можно получить преимущественно из морепродуктов. Они оказывают положительное влияние на работу сердца, блокируют воспалительные процессы в организме и полезны для когнитивной функции мозга.

Вещества группы омега-3 обладают способностью уменьшать воспаление, связанное с психическими расстройствами, такими как депрессия, болезнь Альцгеймера и деменция.

Не потребляя достаточно этих полиненасыщенных жирных кислот на постоянной основе, вы упускаете возможность бороться с возрастными болезнями в возрасте.

Вы едите недостаточно свежих овощей и фруктов

Недостаточное количество фруктов и овощей является одной из самых плохих пищевых привычек. Фрукты, такие как ягоды и апельсины, и зеленые листовые овощи, такие как шпинат и капуста, обеспечивают витамины, минералы и антиоксиданты, необходимые нам для поддержания здоровья и прочности иммунной системы.

Только каждый десятый человек потребляет рекомендованное количество пищи, а это значит, что 90% из нас не получают суточной нормы.

Вы потребляете продукты с высоким гликемическим индексом

Высокие температуры, необходимые для жарки продуктов, могут образовывать вредные соединения, называемые конечными продуктами гликозилирования.

Такие продукты, как вареное красное мясо и рафинированные углеводы, такие как белый хлеб, содержат эти бесполезные соединения. Их чрезмерное употребление может привести к увеличению риска резистентности к инсулину и диабету 2 типа.

Вы едите слишком обработанную пищу

Исследования показывают, что ультраобработанные продукты, характерные для так называемой западной диеты, могут нарушить хрупкий баланс здоровых и нездоровых микробов в кишечнике или микробиоме.

Это повлияет на общее состояние организма.

Вы получаете мало клетчатки

Упоминая о здоровье кишечника, нельзя не сказать о клетчатке.

Лекарством против нарушений работы кишечника являются не таблетки, а избегание ультраобработанных продуктов и выработка привычки есть больше клетчатки.

Вы часто употребляете алкоголь

Употребление любого алкоголя может усилить воспаление в вашем теле. Исследование, опубликованное на сайте Alcohol Research, показало, что хроническое потребление алкоголя связано с воспалением кишечника.

Если вы время от времени любите выпить, ограничите потребление до 1 алкогольного напитка в день для женщин и 2 для мужчин.

Вы едите слишком много глютена

Глютен - это белок, который содержится в основном в хлебобулочных изделиях. Есть люди, желудок которых не может усвоить глютен. Поэтому им следует ограничить его потребление или вообще убрать из рациона глютеносодержащие продукты.

Если это игнорировать, проблема может превратиться в болезнь и провоцировать ускоренное старение.