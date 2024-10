6 лучших роботов-пылесосов, которые сделают вашу жизнь проще и чище

Про 6 лучших моделей роботов-пылесосов, которые точно упростят вашу жизнь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

iRobot Roomba i3 Evo

Эта модель обеспечивает эффективную уборку как ковров, так и твердых полов, оснащена интеллектуальной навигационной системой, которая картографирует и убирает по прямым линиям.

i3 Evo оснащен датчиками Dirt Detect, которые фокусируются на более загрязненных участках. Им можно управлять через приложение iRobot или с помощью голосовых команд Alexa и Google Assistant.

Хотя ему не хватает расширенных возможностей картографирования для уборки пользовательских зон, он автоматически возвращается на базу для подзарядки. Его цена делает его надежным вариантом среднего класса для уборки умного дома.

iRobot Roomba i3 Evo (фото: The Verge)

Roborock Q5 Pro

Известный своим мощным всасыванием и расширенными функциями на основе приложений, Q5 Pro включает многоуровневое картографирование, что делает его подходящим для больших домов с несколькими этажами.

Навигация LiDAR робота гарантирует, что он убирает по структурированной схеме, эффективно избегая препятствий. Благодаря настраиваемым режимам уборки пользователи могут сосредоточиться на определенных комнатах или устанавливать виртуальные границы.

Q5 Pro имеет длительное время автономной работы, что позволяет проводить длительные сеансы уборки, и совместим с Alexa и Google Assistant. Идеально подходит для домов, которым требуется надежное всасывание и настраиваемые параметры уборки.

Roborock Q5 Pro (фото: The Verge)

Shark Ion

Серия Shark Ion - это доступный вариант начального уровня с базовыми возможностями навигации и уборки. Он использует случайный путь уборки и не имеет расширенных функций картирования, хотя эффективно охватывает открытые области.

Модель Ion включает в себя две вращающиеся боковые щетки для сбора пыли с краев и углов и разработана для хорошей обработки шерсти домашних животных.

Он совместим с Wi-Fi, что позволяет осуществлять базовое управление через приложение SharkClean или с помощью голосовых помощников. Компактный дизайн позволяет ему убирать под большинством предметов мебели, но он может испытывать трудности с более крупными препятствиями.

Shark Ion (фото: The Verge)

DreameBot D10 Plus

Этот пылесос-швабра отличается мощным всасыванием и навигацией LiDAR для точных и эффективных шаблонов уборки. Он включает в себя насадку для швабры с несколькими уровнями воды, что позволяет ему одновременно мыть и пылесосить разные поверхности.

D10 Plus предлагает многоэтажное картирование, что делает его подходящим для больших домов, и поддерживает планирование и виртуальные границы через приложение Dreame.

Он автоматически опорожняется в мусорный бак на своей зарядной станции, что снижает потребность в обслуживании. D10 Plus хорошо подходит для домов, где требуется тщательная уборка с минимальным ручным вмешательством.

DreameBot D10 Plus (фото: The Verge)

Yeedi Cube

Этот робот использует визуальное отображение для навигации и уборки более точно, чем обычные пылесосы с произвольным путем. Он поддерживает настраиваемые параметры через приложение Yeedi, включая уборку в определенной комнате и виртуальные стены.

Yeedi Cube включает в себя самоочищающуюся док-станцию, которая сводит к минимуму частоту опорожнения мусорных баков вручную. Это универсальный вариант для тех, кому нужно небольшое, мощное устройство для уборки с настройкой на основе приложения.

Yeedi Cube (фото: The Verge)

Shark Matrix Plus 2-in-1 Robot Vacuum and Mop

Matrix Plus - это высококлассная модель Shark, которая одновременно пылесосит и моет полы, а также имеет расширенную навигацию, которая отображает и эффективно убирает каждую комнату. Он поставляется с самоочищающейся щеткой-валиком, разработанной для предотвращения наматывания шерсти, что делает его особенно полезным для домов с домашними животными.

Благодаря многоэтажному картографированию, запретным зонам и настраиваемым графикам уборки Matrix Plus легко персонализировать. Он интегрируется с Alexa для голосовых команд и имеет элегантную зарядную док-станцию, которая также является самоочищающейся базой.

Эта модель идеально подходит для пользователей, которым нужны функции пылесоса и мытья полов в одном устройстве.

Shark Matrix Plus 2-in-1 Robot Vacuum and Mop (фото: The Verge)