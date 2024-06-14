6 ошибок в хранении продуктов, которые могут привести к отравлению

Правильное хранение продуктов - не только один из лучших способов сэкономить деньги и уменьшить количество отходов, но и решающий аспект для предотвращения пищевых отравлений. Однако существуют некоторые, не всегда очевидные ошибки, которых допускают довольно часто.

О самых распространенных ошибках в хранении продуктов рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Хранение влажных фруктов и овощей в холодильнике

Хотя может возникнуть искушение промыть фрукты и овощи перед тем, как хранить их в холодильнике, это не лучший способ сохранить их срок годности.

По данным Министерства сельского хозяйства США, лучше мыть продукты непосредственно перед тем, как вы готовы их съесть или приготовить.

Ведь влага способствует размножению микроорганизмов, таких как бактерии и плесень, даже при прохладной температуре в холодильнике, а вода смывает защитную пленку.

Поэтому фрукты и овощи рекомендуют хранить в оригинальной упаковке или переложить в другой контейнер, в зависимости от типа продукта.

Хранение продуктов без упаковки

Некоторые микроорганизмы (например, плесень и дрожжи) могут процветать при низкой температуре в холодильнике, где они могут циркулировать в воздухе и попадать на пищу, которая не завернута в пищевую пленку или не в контейнере.

К тому же воздействие воздуха может ускорить химический распад ароматических соединений в продуктах. Также продукты могут достаточно быстро приобретать запахи с холодильника.

В морозильной камере рост микробов обычно невозможен, но если замороженные продукты не накрыть, они будут медленно реагировать с кислородом воздуха и приобретать неприятный запах, а их поверхность будет высыхать вследствие воздействия кислорода.

Размещение яиц в дверце холодильника

Некоторые холодильники имеют специальный лоток для яиц в дверце. Однако использовать его не рекомендуют - хранение яиц в этом месте может представлять риск для безопасности пищевых продуктов.

Когда дверь открывается - встречающаяся часто температура яиц повышается. Это приводит к тому, что они оказываются в опасной температурной зоне, в которой могут быстро размножаться бактерии, такие как сальмонелла. Лучшее же место для хранения яиц - задняя часть полки.

Слишком долгое хранение остатков пищи

Остатки пищи могут спасти время в напряженные вечера, особенно если вы готовите несколько человек. Но вопреки расхожему мнению, правильное хранение остатков пищи в холодильнике не означает, что они будут храниться долго.

По словам специалистов, через три-четыре дня количество микроорганизмов, размножающихся в свежеприготовленной пище, достаточно высоко.

К тому же не всегда можно определить, содержит ли пища болезнетворные микроорганизмы, поскольку эти микробы не изменяют ее внешний вид, цвет или текстуру, согласно данным Министерства сельского хозяйства США.

Не маркировать контейнеры

Маркировка пищи - один из самых простых способов убедиться, что вы съедите ее в рекомендуемый срок. Многие полагаются на свою память, чтобы определить, когда что-то было открыто или приготовлено - однако легко забыть что-то в быстром темпе жизни.

Маркируя продукты до того, как они попадают в холодильник, морозильную камеру или амбар, вам будет легче найти их до того, как они испортятся. Таким образом, маркировка поможет снизить риск пищевых заболеваний и снизить количество отходов на кухне.

Выбор неправильной полки в холодильнике

Еще одной распространенной ошибкой при хранении продуктов является размещение на неправильных полках. Если хранить продукты в неправильном месте в холодильнике, соки из сырого мяса или рыбы могут капать на другие продукты, что может привести к распространению болезнетворных бактерий.

В частности, сырое мясо может содержать такие микробы, как сальмонелл или кишечная палочка, которые обычно уничтожаются в процессе приготовления.

Но если эти патогены распространяются на другие продукты (например, сырой салат), они могут представлять риск пищевого отравления.

Поэтому рекомендуют хранить сырое мясо или рыбу на полочке ниже той, где хранятся готовые к употреблению продукты. Для дополнительного уровня безопасности для сырого мяса советуют использовать контейнеры с приподнятыми краями, чтобы предотвратить растекание сока.