6 напитков, которые запустят ваш иммунитет по-новому и защитят от болезней
В период холодов как никогда важно поддерживать свой иммунитет, чтобы меньше болеть или как можно быстрее выздоравливать. Лучше всего укреплять иммунную систему путем того, что мы употребляем.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на медиа о здоровом питании Eat This Not That рассказывает о напитках, которые помогут укрепить иммунную систему.
Вода
Поскольку тело человека на 60-70% состоит из воды, употребление ее в достаточном количестве важно для поддержания всех процессов в организме, в том числе и иммунных. Когда организм обезвожен, это питательная среда для размножения бактерий и вирусов.
Чаще всего именно слизистые носа, рта и горла поражают вирусы. Вода поддерживает эти системы и увлажняет их. Вода также является важным компонентом лимфатической жидкости, доставляющей лейкоциты. Они помогают бороться с инфекциями.
Зеленый чай
Зеленый чай богат полезными полифенолами-флавоноидами, снижающими риск развития сердечных заболеваний и некоторых видов рака.
Исследование в журнале Molecules показало, что зеленый чай укрепляет иммунитет благодаря антиоксидантам, помогающим защитить клетки от окисления и активных форм кислорода.
Кефир
Как и йогурт, кефир богат полезными пробиотиками, помогающими поддерживать сбалансированную микробиоту желудочно-кишечного тракта. Основной кефирной бактерией является Lactobacillus kefiri.
В статье в журнале Nutrients сообщается, что кефир оказывает антиоксидантное, противомикробное, противовоспалительное и ранозаживляющее действие на здоровье.
Чай с лимоном и имбирем
Лимонно-имбирный чай богат витамином С. Согласно исследованию в журнале Antioxidants, витамин С обладает противовоспалительными свойствами и помогает уменьшить негативные иммунные реакции.
Имбирь содержит более 100 биологически активных соединений, которые помогают бороться с тошнотой, снижают риск развития некоторых видов рака, улучшают липиды в крови, уменьшают воспаление.
Сок апельсина или грейпфрута
Витамин С и фолиевая кислота в цитрусовых соках поддерживают целостность иммунных барьеров и защищают иммунные клетки. Биоактивные соединения в цитрусовых оказывают противовоспалительное действие для поддержания иммунитета.
Апельсиновый и грейпфрутовый соки обеспечивают 100% ежедневного количества витамина С. Однако обратите внимание, что речь идет именно о натуральном свежевыжатом соке, а не приобретенном в магазине.
Томатный сок
Помидоры также богаты витамином С, а также ликопином, помогающим уменьшить воспаление в организме.
Поэтому томатный суп часто рекомендуют во время простуды или гриппа, поскольку он содержит витамин С. Так же, как и цитрусовые соки, томаты обеспечивают суточную норму этого витамина для человека.
Раньше мы рассказывали, как правильно поддерживать иммунитет, чтобы не пришлось его "поднимать".
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