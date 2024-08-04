6 лучших смарт-часов, которые стоит купить в 2024 году

В 2024 году смарт-часы продолжают оставаться неотъемлемой частью повседневной жизни, предлагая сочетание стиля и функциональности. Выбор лучших моделей может быть непростым, учитывая разнообразие функций и дизайнов.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на на сайт по технологиям TechRadar рассказывает про шесть смарт-часов, которые заслуживают вашего внимания.

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 2 - это ультрасовременные умные часы с одним из лучших экранов: потрясающий OLED-дисплей Retina с яркостью до 3 000 нит. Они больше и массивнее, чем стандартные Apple Watch, и оснащены более быстрым процессором S9, обеспечивающим превосходный жест двойного касания, доступный в модели Series 9.

Во всех остальных аспектах он идентичен своему предшественнику, оригинальным Apple Watch Ultra.

Время автономной работы все еще могло бы быть лучше (несмотря на то, что они превосходит обычные Apple Watch), но мощный и точный GPS отлично подходит для исследований, особенно с улучшенной функцией пеших маршрутов в watchOS 10.

К сожалению, его ограничивает зависимость от телефонов Apple и высокая цена. Однако, эти умные часы лучшие с технической точки зрения. У них самый большой и яркий экран, они могут погружаться глубже всего под воду, а их корпус изготовлен из сверхпрочного титана.

Apple Watch Ultra 2 (фото: Future)

Apple Watch SE 2

Apple Watch SE 2, пожалуй, лучшие смарт-часы для большинства людей, так как они намного доступнее, чем Apple Watch Series 9, но при этом обладают большинством основных функций этих моделей и даже тем же чипсетом, что и Series 8.

Главные недостатки - отсутствие всегда включенного дисплея, ЭКГ и отслеживания уровня кислорода в крови с модели 8 (хотя текущая модель Apple Watch Series 9 теперь продается без отслеживания уровня кислорода в крови) и функции двойного касания с модели 9.

Но Apple Watch SE 2 все же обладает широким спектром функций для здоровья и фитнеса, а также потенциально дополнениями, такими как обнаружение аварии.

Они также мощные, имеют впечатляющее время автономной работы для полноценных умных часов и очень легкие и удобные в носке. Таким образом, часы отлично сочетают в себе цену и производительность и являются отличным относительно доступным выбором.

Apple Watch SE 2 (фото: TechRadar)

Samsung Galaxy Watch 6

Samsung Galaxy Watch 6 - это стильные умные часы во всех смыслах этого слова. Они отлично смотрятся на вашем запястье и предлагают мощные функции. Большой Super AMOLED-дисплей четкий и ясный, а также способен справляться с очень яркими внешними условиями.

С точки зрения производительности, они быстрые, хотя вы получите максимальную отдачу при сопряжении со смартфоном Samsung. Поддержки iPhone также нет.

Помимо интеграции SmartThings, ключевыми особенностями здесь являются обновленный чипсет Samsung Galaxy Watch 6 Exynos W930 и возможность отслеживать состав мышц и жира вашего тела.

Это граничит с идеальным фитнес-инструментом, а расширенное отслеживание сна также помогает вам максимально использовать себя каждый день. Жаль только, что батарея держит всего один день.

Samsung Galaxy Watch 6 (фото: Future)

Google Pixel Watch 2

Google Pixel Watch 2, как и его предшественник, являются необычайно красивыми умными часами. У них естественный, а не искусственный вид с глянцевым циферблатом, плавно переходящим в столь же изогнутый корпус. Конструкция практически бесшовная.

Из-за этого изгиба перед вами больше стекла, чем на Apple Watch Series 9, что одновременно добавляет элегантности и искусно скрывает довольно большой черный безель вокруг экрана.

Время автономной работы немного улучшено по сравнению с оригиналом, есть быстрая зарядка, а новый многопутевой датчик сердечного ритма улучшает отслеживание тренировок.

Это яркий, красочный и отзывчивый AMOLED-дисплей, значительно меньший, чем прямоугольный экран Apple Watch Series 9, но эти смарт-часы многое делают с уменьшенной площадью экрана.

Google Pixel Watch 2 (фото: Future)

OnePlus Watch 2

OnePlus Watch 2 - это отличные универсальные умные часы, вытеснившие TicWatch Pro 5 с этого места в списке и являющиеся выдающейся альтернативой Pixel Watch.

У него много преимуществ. Во-первых, он использует мощный процессор Snapdragon W5+ Gen1, поэтому производительность хорошая, а также работает на второй операционной системе, на которую он переключается при необходимости, чтобы предотвратить лишний расход заряда батареи. Именно так он достигает впечатляющего времени автономной работы в 100 часов: умное использование своего двойного чипсета.

Он также отлично смотрится на запястье благодаря кожаным ремешкам, дизайну, основанному на аналоговых хронографах, и нескольким классным цветовым вариантам, таким как Nordic Blue.

OnePlus Watch 2 (фото: TechRadar)

CMF Watch Pro by Nothing

CMF Watch Pro от Nothing - это очень дешевые, очень привлекательные умные часы, которые предлагают многое за свои деньги. В них встроенный GPS, до 13 дней автономной работы, а дизайн отличный как в программном, так и в аппаратном обеспечении. Если вам нужны упрощенные умные часы с несколькими показателями здоровья, то это будет вашим хорошим выбором.

С такой низкой ценой, конечно, отсутствуют некоторые функции. Они никогда не будут настолько насыщены сторонними приложениями или универсальным, как часы Apple или Samsung Galaxy, и вам придется пройти через рутину ручного добавления контактов перед звонком с часов.

CMF Watch Pro by Nothing (фото: TechRadar)