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6 ефективних вправ, які допоможуть чоловікам старше 40 років схуднути

Понеділок 30 вересня 2024 18:01
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6 ефективних вправ, які допоможуть чоловікам старше 40 років схуднути Які вправи допоможуть схуднути чоловікам (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

З віком тіло чоловіка природним чином зазнає значних змін у метаболізмі, м’язовій масі та виробленні гормонів. Після 40 років через ці зміни може бути складніше залишатися струнким та підтримувати загальну фізичну форму. Тренери назвали ефективні вправи для схуднення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Присідання з гантелями

Цей складний рух опрацьовує квадрицепси, сідничні м’язи та плечі, що робить це ефективною вправою для спалювання жиру.

Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей, тримаючи гантелі на висоті плечей.

Присядьте, згинаючи коліна і відводячи стегна назад. Піднімаючись, підніміть гантелі над головою.

Опустіть гантелі назад до плечей і повторіть.

Виконайте 3 підходи по 12 повторень.

6 ефективних вправ, які допоможуть чоловікам старше 40 років схуднутиПрисідання з гантелями (фото: eatthis)

Підйом гантелей в нахилі

Вправа спрямована на верхню частину спини та біцепси, одночасно залучаючи серцевину для стабільності.

Встаньте, злегка зігнувши коліна, тримаючи в кожній руці по гантелі.

Нахиліться вперед, тримаючи спину прямою. Потягніть гантелі до стегон, стискаючи лопатки разом.

Виконайте 3 підходи по 10 повторень.

6 ефективних вправ, які допоможуть чоловікам старше 40 років схуднутиПідйом гантелей в нахилі (фото: eatthis)

Віджимання

Віджимання - це чудова вправа з власною вагою, яка опрацьовує груди, плечі та трицепси.

Станьте у положенні високої планки, розставивши руки трохи ширше, ніж на ширині плечей.

Опустіться, зігнувши лікті. Далі поверніться у вихідне положення та повторіть.

Виконайте 3 підходи по 15 повторень.

6 ефективних вправ, які допоможуть чоловікам старше 40 років схуднутиВіджимання (фото: eatthis)

Махи гирями

Махи гирями - це динамічний рух, який спрямований на підколінні сухожилля, сідничні м’язи та серцевину, забезпечуючи при цьому кардіонавантаження.

Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей, обома руками тримайте гирю.

Проведіть гирю між ніг та підніміть назад аж на висоту плечей.

Виконайте 3 підходи по 10 повторень.

6 ефективних вправ, які допоможуть чоловікам старше 40 років схуднутиМахи гирями (фото: eatthis)

Альпіністи

Почніть у положенні високої планки, руки під плечима, а тіло на прямій лінії.

Швидко підніміть одне коліно до грудей, а потім поміняйте ногу. Продовжуйте чергувати якомога швидше.

Виконайте 4 підходи по 30 секунд.

6 ефективних вправ, які допоможуть чоловікам старше 40 років схуднутиВправа "Альпіністи" (фото: кадр з відео)

Високі коліна

Високі коліна - це швидка кардіо вправа, яка зміцнює нижню частину тіла та покращує спритність.

Встаньте прямо і швидко по черзі рухайте коліна до грудей. Рухайтеся якомога швидше, розкачуючи руки для рівноваги.

Виконайте 4 підходи по 30 секунд.

6 ефективних вправ, які допоможуть чоловікам старше 40 років схуднутиВправа "Високі коліна" (фото: кадр з відео)

Раніше ми повідомляли, чи впливає кількість випитої води за день на схуднення.

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