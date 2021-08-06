5G і шкода здоров'ю: кому вигідно, щоб українці боялися мобільних вишок

В Україні дуже багато людей бояться 5G і різних мобільних станцій вцілому, вважаючи, що ці технології шкодять здоров'ю. Власне, у світі теж вистачає антиприхильників "вишок 5G".

Але чи дійсно 5G небезпечно для здоров'я, чи, може, просто комусь вигідно, аби люди боялися прогресу? Відповідь на це питання дав голова підкомітету цифрової інфраструктури, електронних комунікацій та смарт-інфраструктури Комітету Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко у ефірі " Українського радіо ".

Мобільні станції шкодять здоров’ю людей?

Коротко кажучи - ні. Хоча люди, які думають, що на їхньому здоров'ї якось позначається 5G, навіть придумали спеціальний діагноз - радіофобія або радіотривожність.

"Я маю три вищі технічні освіти і довіряю науковим роботам, які є у публічному доступі. Так, є люди, які страждають на радіофобію - комплекс нервово-психічних і соматичних фізіологічних розладів, що виражається в боязні різних джерел йонізуючого (радіація) і нейонізуючого електромагнітного випромінювання. У них я питаю, чи мають вдома мікрохвильову піч чи wi-fi роутери, адже це теж елементи радіофобії", - коментує експерт.

За словами Федієнка, радіофобів, які переживають про негативний вплив на здоров’я від випромінювання знайшли для того, щоб загальмувати впровадження нових технологій.

"На таких людей впливають, щоб вони боялися", - говорить спеціаліст.

Між іншим, радіофобія пішла з Франції, бо ця країна перша в Європейському Союзі, де є найбільше покриття 5G.

Він не бачить негативного впливу на здоров’я людей, бо у цьому немає науково підтвердженого факту.

"Ця історія вигідна тим, хто не хоче розвитку інтернету речей, тобто технологій, якими будуть керувати машини. Один з відомих виробників автомобілів в Європі побудував власний 5G на заводі і звільнив майже всіх робітників, бо там є машинний інтелект, є система 5G, яка керує пристроями і станками. Хоча, на жаль, це вплинуло на людей, які мали роботу", - пояснив Федієнко і додав, що ця технологія може позитивно вплинути на будь-яку промислову галузь в Україні, а також на галузь ЖКГ, на прилади вимірювання електроживлення, тепла тощо.

Навіть молодь у Києві боїться випромінювань

Що таке взагалі 5G і які його переваги?

Експерт пояснює: 5G - це не про інтернет взагалі, це більше про інтернет речей.

"Коли запроваджували технологію 5G для пристроїв, якими потрібно керувати достатньо швидко, щоб вирішити певні питання, тоді необхідний був спосіб, щоб скоротити час між наданням команди і її виконанням. Наприклад, така технологія потрібна була для керування транспортом без водія", - каже він.

Тому не правильно казати, що "5G - це дуже швидкий інтернет".

"Україна - єдина країна у світі, яка має найбільше проникнення фіксованого швидкого інтернету, адже ні для кого не є дивом, коли вдома є 1 Гб інтернету. Також мені відомо, що 4G нині швидко розвивається у нашій країні, і це технологія про інтернет. А 5G, на мою думку, не розбудують так швидко як 4G на всю країну, вона буде більш локально десь знаходитися, де буде попит на технологію", - резюмував спеціаліст.

Вишка 5G у Німеччині (фото: wikimedia.org)