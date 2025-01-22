5 знаков Зодиака, которые чувствуют тяжесть всего мира на своих плечах

Эти люди испытывают потребность в исправлении чего-то, чтобы это ни было. Во времена кризиса они быстро оказываются в нужном месте и неустанно работают, чтобы убедиться, что вокруг все хорошо.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает об астрологических символах, которые воспринимают окружающие события слишком близко и переживают чужие проблемы так, будто они являются их личными.

Рак

Он чрезвычайно чувствителельеый, эмоциональный и интуитивный. Рак чувствует, когда что-то беспокоит его близких, и, поскольку он очень чуткий, то впитывает в себя чувства других. Этот знак не может не думать о душевной боли и трудностях, которые есть в мире. Он делает все от себя зависящее, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию.

Лев

Он глубоко заботится о человечности и отдаст незнакомцу свою рубашку. Лев является лидером и имеет врожденное чувство ответственности. Он чувствует, что от него зависит радость и безопасность других. Возможно, он не является самым чутким знаком Зодиака, но старается распространять позитив и делать всех вокруг себя счастливыми. Он хочет быть уверенным в том, что базовые потребности тех, кто рядом с ним, удовлетворены, и они находятся в безопасности.

Дева

Она имеет чрезвычайную трудовую этику и бесконечно работает, пока не завершит проект. Дева любит чувствовать себя полезной и получает удовольствие от заботы о других. Большинство Дев считают служение одним из языков своей любви. Этот знак часто оказывается в профессиях, где нужно в первую очередь помогать людям, например медсестры, повара, пожарные или другие.

Козерог

Это знак Зодиака со "старой душой". Даже в детстве он имеет ощущение опыта и усталости от мира. Козерог - выносливый и стоичный, он не позволяет мелочам сломать его. Большие проблемы мира, такие как война, голод или экономика, не дают ему спать по ночам. Он стремится внести положительный вклад в общество и улучшить этот мир хотя бы немного.

Водолей

Он от природы стремится помогать и исцелять других своей внимательностью и действиями. Водолей чувствует ответственность за помощь другим и использует свою изобретательность, чтобы придумать блестящие способы помощи. Он несет вес мира на своих плечах, используя собственный ум и тело, чтобы сделать эту планету лучше.