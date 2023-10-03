5 вещей, которые необходимо делать дома каждую осень

Постоянно поддерживать дом в чистоте не просто. Поэтому осенью самое время уделить внимание уборке дома, чтобы подготовиться к зиме.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple .

Генеральная уборка всех комнат

Если летом из-за путешествий у вас не было возможности убирать так часто, как вам хотелось бы. То сейчас самое время взяться за уборку во всех комнатах.

Пропылесосьте и очистите каждый ковер в квартире, также тщательно вымойте пол с использованием моющих средств. Обратите внимание и на дезинфекцию ванной или душевой кабины.

Очистите технику

Если вы давно не чистили свою духовку, холодильник или микроволновку, то сейчас самое время это сделать. Все потому, что чистая техника не только более приятна для пользования, но и будет работать гораздо лучше и дольше.

Очистите технику (фото: Freepik)

Замените фильтры

Если кондиционер все лето работал на высокой мощности, то необходимо заменить в нем фильтр.

Не забудьте также очистить от пыли и все вентиляционные отверстия в доме.

Уберите на кухне

Сначала нужно проверить, не сохраняются ли на кухне просроченные продукты. Выбросьте все испорченные крупы, консервы, приправы и специи.

Также нужно протереть в шкафах, где хранятся крупы и специи.

Помойте окна

Мытье окон - еще одна важная составляющая генеральной уборки. Для того чтобы достичь наилучшего результата, очистите окна снаружи и изнутри.

Вы будете удивлены, сколько света попадет в вашу комнату, если ваши окна будут блестеть от чистоты. Убедитесь, что вы очистили не только окна, но и раму окон.