5 очень полезных лесных ягод, которые можно собирать осенью

Осень - отличная пора для сбора полезных ягод, которые могут существенно улучшить ваше здоровье. Ягоды, собранные в этот период, наполнены витаминами и минералами, поддерживают организм и помогают бороться с различными заболеваниями. Какими полезными свойствами обладают наиболее популярные осенние ягоды?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие настоящие витаминные сокровища можно собирать в лесу бесплатно и от чего эти ягоды лечат.

Шиповник

Шиповник - одна из самых ценных ягод для поддержания иммунитета и нормализации пищеварения. Он богат витамином С, который укрепляет иммунную систему, стабилизирует работу сердца и укрепляет сосуды.

Шиповник также способствует снижению уровня холестерина и артериального давления. Он помогает регенерации органов и систем организма в целом.

Собирать плоды можно с ранней осени до поздней осени, но чем дольше плоды висели на ветке, тем слаще они становятся, хоть и теряют витамин С.

Шиповник (фото: Pixabay.com)

Калина

Калина имеет отличные свойства для улучшения работы кишечника и сердца. Ее ягоды содержат большое количество аскорбиновой кислоты, что стабилизирует кровяное давление и улучшает кровообращение.

Калина также обладает легким мочегонным эффектом, что помогает выводить излишнюю жидкость из организма. Она ускоряет заживление ран, полезна при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, а также помогает при заболеваниях печени и желчного пузыря.

Ягоды собирают с ранней осени до поздней осени, сохраняя их в сухих и прохладных местах.

Калина (фото: Pixabay.com)

Облепиха

Облепиха является настоящим осенним целителем. Она лечит ожоги, раны, гастриты и язвы. Ягода также помогает при сердечных заболеваниях, улучшает состояние нервной системы и кожи.

Облепиху собирают аккуратно маленькими ножницами, стараясь не повредить плоды. Ягоды хранят в сухих и холодных условиях.

Облепиха (фото: Википедия)

Клюква

Клюква славится своими жаропонижающими, антибактериальными и мочегонными свойствами. Она улучшает пищеварительные процессы, успокаивает нервную систему и усиливает эффект антибиотиков.

Клюква полезна при цинге и варикозном расширении вен. Ее собирают с сентября, храня в сухих и прохладных местах.

Клюква (фото: Википедия)

Рябина

Рябина ценится за способность быстро восстанавливать силы и обладает противоопухолевыми, кровоостанавливающими и спазмолитическими свойствами. Ягода полезна при диабете и желчнокаменной болезни.

В зависимости от сорта, рябина может повышать (красноплодная) или снижать (черноплодная) кровяное давление. Красную рябину собирают в августе, а черноплодную - в сентябре или после первых заморозков.

Рябина (фото: Википедия)