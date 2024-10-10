4 коллекционные монеты Украины, которые постоянно дорожают и станут выгодной инвестицией

Вложить выгодно деньги можно не только в валюту или ценные бумаги. Коллекционные монеты - еще одна вещь, которая постоянно дорожает и станет прибыльной инвестицией. Какие именно монеты выгоднее всего купить?

РБК-Украина (проект Styler) выбрало 4 украинских монеты, покупка которых с высокой вероятностью принесет много денег в будущем.

Монета 20 гривен "10 лет независимости Украины"

Юбилейная монета "10 лет независимости Украины" номиналом 20 гривен была выпущена Национальным банком Украины 20 августа 2001 в честь 10-й годовщины провозглашения независимости Украины. Она относится к серии "Возрождение украинской государственности".

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, имеет массу 62,2 г, диаметр 50 мм и ее группа имеет секторальное рифление, а общий тираж составляет 1000 штук.

Монета стоит сейчас 35 500 гривен (фото: скриншот Violity.com)

Монета 20 гривен "Зимненский Святогорский Успенский монастырь"

На аверсе монеты изображены малый Государственный Герб Украины, надписи полукругом "Национальный банк Украины" сверху, год выпуска 2010 года и номинал "Двадцать гривен" внизу.

В центре - чудотворная икона в окладе, поддерживаемая ангелами, с надписью под ней "Зимненская икона Пресвятой Богородицы". Икона украшена тремя бриллиантами общей массой не менее 0,015 карата, двумя оранжевыми сапфирами массой 0,012 карата и имеет локальную позолоту (содержание чистого золота 0,00068 г).

Монета была выпущена 30 июня 2010 тиражом 5000 штук, имеет номинал 20 гривен, изготовлена из серебра 925 пробы, массой 62,2 г и диаметром 50 мм.

Монета стоит сейчас 10 000 гривен (фото: скриншот Violity.com)

Набор из четырех монет "Пектораль"

В набор, имеющий форму ромба, входят четыре памятных монет серии "Духовные сокровища Украины".

Этот набор посвящен уникальному шедевру древнего ювелирного искусства - золотой пекторали скифского царя, созданной в IV веке до н. Пектораль имеет полулунную форму и состоит из трех ярусов: нижний изображает животных, средний - цветы, а верхний - людей.

На аверсе правой монеты в составе ромба изображен малый Государственный Герб Украины, рядом с ним надпись "Украина", слева - год выпуска монеты (2019).

Также на монете изображен фрагмент нижнего яруса пекторали сцену борьбы льва с кабаном, а рядом расположен логотип монетного двора Национального банка Украины. Кроме того, указана масса монеты (31,1 г), проба серебра (Ag 999) и номинал - 10 гривен.

Набор монет стоит сейчас 32 000 гривен (фото: скриншот Violity.com)

Набор из трех серебряных монет "Щедрик - колядка колоколов"

Набор трех серебряных памятных монет выпущен Национальным банком Украины 21 декабря 2023 года. Он посвящен легендарной украинской колядке "Щедрик" в мировой обработке, ставшей символом Рождества.

Монеты имеют номинал 10 гривен каждая, изготовленные из серебра 999 пробы, массой 31,1 г. На аверсе размещены строки из песен "Щедрик" и "Колядка колоколов" на украинском и английском языках, а также изображения ангелов и вертепа.

Реверс монет украшен изображениями культовых построек Киева и Нью-Йорка, стилизованными флагами Украины и США. Тираж набора составляет 5000 штук.

Набор монет стоит сейчас 19 тысяч гривен (фото: скриншот Violity.com)