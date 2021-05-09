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18-річна дочка Олени Кравець відірвалася під Вєрку Сердючку і засвітила тату

Новость на русском → Неділя 09 травня 2021 11:04
18-річна дочка Олени Кравець відірвалася під Вєрку Сердючку і засвітила тату Фото: Марія Кравець (instagram.com/maarriill)
Автор: Світлана Мащенко

Дочка гумористки Олени Кравець в лютому відсвяткувала 18-річчя і тепер йде у відрив. Дівчина час від часу радує шанувальників відвертими фото, запальними танцями і відривається під хіти знаменитостей.

Свіжі відео Марія запостила у своєму Instagram.

В одному з кадрів дівчина підспівувала під хіт Сердючки Дольче Габбана разом з актрисами "Жіночого кварталу" Валерією Товстолес і Катериною Нікітіною.

Дівчата провели вечір на концерті "Кварталу 95", де і виступила зірка і кумир мільйонів українців.

Відео: Марія Кравець відірвалася на концерті Вєрки Сердючки (instagram.com/maarriill)

А перед концертом Маша вирішила як слід потанцювати і порепетирувати рухи.

Дівчина покрутила стегнами, побажавши всім доброго вечора. При цьому на кадрах видно, що у неї є кілька татуювань на обох руках - на передпліччях і зап'ястях.

Відео: Маша Кравець засвітила тату (instagram.com/maarriill)

Раніше ми писали, що Маша Кравець запалила мережу відвертими знімками в мереживному боді.

А ось її молодші брат і сестра нарешті показалися на відео. Олена Кравець прийшла з ними на один зі світських заходів.

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