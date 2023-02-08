У 13-летних девочек из Прикарпатья выпали волосы из-за передоза витамином А. Все началось с желания похудеть

Как все начиналось

По словам мамы девочек, все началось с их желания похудеть. Сначала женщина поддержала дочерей, которые имели избыточный вес, и даже помогала им правильно питаться.

Через несколько месяцев сестрам удалось сбросить вес, однако их мама заметила, что дочери стали замкнуты и общались неохотно, были в депрессии.

"Врач, с которым советовалась семья, назначил витамин А. Мама приобрела препарат, привезенный из-за границы, и неправильно рассчитала нужную дозу. К тому же витамины оказались вкусными. И девочки целое лето втайне от мамы лакомились этими "мишками"", - рассказали медики.

Как выяснилось, девочки длительно принимали такое количество витамина, которое в 300 раз превышает предельно допустимую суточную дозу для подросткового возраста.

Как проявлялись последствия

Проблемы со здоровьем начались с шелушения кожи на лице, шее и руках.

Затем стали выпадать волосы, вплоть до полного облысения.

Также девочек начала беспокоить сильная головная боль и боль конечностей.

На Прикарпатье у двух девочек из-за передозировки витамином А полностью выпали волосы и стала отслаиваться кожа (фото: facebook.com/zusdmc)

Диагноз и лечение

Мама 13-летних девочек обратилась к специалистам, которые поставили неутешительный диагноз: диффузная алопеция неизвестного генеза.

Трихолог сказала женщине, что дочери могут навсегда остаться без волос.

К счастью, по совету знакомого, мама двойняшек обратилась к врачам Западноукраинского специализированного детского медцентра.

Как рассказала педиатр-гастроэнтеролог Центра Вита Волощук, девочки в момент обращения были в плохом состоянии, с признаками воспалительных изменений в анализах.

"Врачи педиатрического отделения заподозрили токсическое действие неизвестного вещества. Ведь у обеих девушек была одинаковая клиническая картина, похожая на отравление. Мы сделали анализы на микроэлементы, которые могут вызвать алопецию - ртуть, свинец, мышьяк, таллий. Но все они оказались отрицательными. Понимание, что это может быть хронический гипервитаминоз витамина А, пришло после тщательного разбора анамнеза", - объясняет она.

Передозировка витамином А привела к серьезным негативным последствиям (фото: facebook.com/zusdmc)

Что теперь

Медики отмечают, что длительное превышение дозировки привело к токсичности. Кроме дерматологических проблем, чрезмерный прием витамина А привел к нарушению работы печени, появились признаки остеопороза, ухудшилось психоэмоциональное состояние.

"Нам удалось стабилизировать состояние девочек. Однако специфического антидота не существует. Лечение этого состояния - это отмена препарата и время восстановления", - сообщила Волощук.

И вот сейчас волосы у девочек уже начали отрастать.

13-летние девочки, желая похудеть, принимали чрезмерные дозы витамина А, из-за чего произошло облысение (фото: facebook.com/zusdmc)