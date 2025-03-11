11 марта: какой церковный праздник и что нельзя делать

11 марта православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святителя Софрония Иерусалимского. До конца года остается 295 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 11 марта и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

11 марта православные христиане почитают святого Софрония, который был патриархом Иерусалимским. Он родился в Палестине примерно в 560 году в зажиточной христианской семье. С ранних лет Софроний стремился к духовному росту, получил классическое образование, владел греческим языком, глубоко разбирался в литературе, философии и богословии.

В поисках духовного совершенствования он отправился в Египет, где вступил в монастырь, посвятив себя молитве и созерцанию. Путешествуя по святым местам, он посетил Константинополь и другие города Византийской империи, чтобы получить больше знаний и укрепить свою веру.

Находясь в Сирии, Софроний познакомился с известным богословом Иоанном Дамаскином. Они стали близкими соратниками и совместно обсуждали важные вопросы христианского вероучения. Иоанн Дамаскин, как один из ведущих теологов того времени, повлиял на формирование богословских взглядов Софрония.

В 634 году Софроний занял должность патриарха Иерусалимского. Его служение пришлось на тяжелые времена для Палестины, ведь уже в 638 году арабские войска во главе с халифом Омаром захватили Иерусалим. По преданию, Софроний лично встретил халифа, передав ему город и пытаясь обеспечить защиту христианских святынь и местных верующих.

Несмотря на смену власти, патриарх продолжал заботиться о своей пастве, отстаивая права христиан и сохраняя мир в неспокойные времена.

Что нельзя делать 11 марта

Не начинайте тяжелый труд на земле

В некоторых регионах Украины верят, что в этот день нельзя пахать или сажать, иначе урожай будет плохим. Считается, что земля должна отдыхать, потому что день относится к праздничным и постным периодам.

Избегайте ссор и негативных эмоций

Запрещено ругаться, сквернословить и желать другим зла, ведь это может принести проблемы. Особенно важно избегать конфликтов с близкими, чтобы не навлечь неприятности.

Не обижайте животных

Считается, что жестокость к животным в этот день может обернуться проблемами для самого человека. Народные приметы предупреждают: тот, кто обидит животное, может сам пострадать от болезней или неудач.

Не выбрасывайте старые вещи и не ешьте птицу

Считается, что выбрасывание старых вещей в этот день может привести к бедности. Также нежелательно готовить и есть блюда из птицы, потому что это может навлечь неудачу.

В этот день стоит следить за поведением голубей (фото: Freepik.com)

Народные приметы и традиции 11 марта

Если птицы строят свои гнезда с южной стороны, лето будет нежарким.

Раннее возвращение перелетных птиц из теплых краев предвещает щедрый урожай зерновых.

Если бушует метель, значит, снег скоро растает, а лето будет прохладным и дождливым.

Ясное звездное небо ночью - признак предстоящей летней засухи.

11 марта лучше не высаживать растения, ведь возможно внезапное похолодание.

Голуби активно воркуют на улице - вскоре станет теплее.

По поверью, если в этот день спрашивать у кукушки, сколько лет осталось жить, ответ может быть недобрым. Такие вопросы считаются плохой приметой и могут навлечь беду.

У кого День ангела 11 марта

По церковному календарю 11 марта именины отмечают Василий, Иван, Георгий, Ефим, Софроний.

По старому стилю сегодня день ангела отмечают Анна, Иван, Петр, Порфирий, Севастьян, Сергей.

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