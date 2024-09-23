10 уникальных фобий, которые вас откровенно поразят: жуткие пупки и страх бород

Знали ли вы, что некоторые страхи могут быть настолько удивительны, что трудно поверить в их существование? В мире существуют фобии, которые вызывают не только удивление, но и искренний шок своей необычностью. Далее мы расскажем о десяти самых странных фобиях, которые вы, возможно, никогда не встречали раньше.

РБК-Украина (проект Styler) составило список из 10 человеческих фобий, которые кажутся почти невероятными, но существуют на самом деле.

Арахибутирофобия - страх арахисовой пасты, прилипающей к небу

Люди с этой фобией панически боятся, что арахисовая паста может прилипнуть к их небу.

Для большинства это просто небольшая неприятность, но для тех, кто страдает арахибутирофобией, такая ситуация может повлечь за собой настоящий ужас и даже вызвать чувство паники. Чтобы избежать этого, им приходится обходить стороной любые продукты с арахисом.

Омфалофобия - страх пупков

Представьте себе, что вы боитесь не пауков или высоты, а пупков! Люди с омфалофобией испытывают страх при мысли о том, чтобы прикоснуться к пупку, даже своему.

Такой страх может стать серьезной проблемой во время купального сезона или когда кто-то опрометчиво обнажает живот.

Погонофобия - страх бород

Этот страх может обостряться в месяц Movember, когда мужчины отращивают бороды для благотворительной акции.

Люди с погонофобией испытывают сильный дискомфорт или даже панику при виде людей с бородами. Это делает посещение барбершопов или встречи с друзьями с бородами достаточно стрессовыми.

Человека с погонофобией такая борода может испугать до безумия (фото: Freepik.com)

Гипопотомонстросескипедалофобия - страх длинных слов

Самое смешное в этой фобии - это то, что ее собственное название является очень длинным словом, которое само по себе может пугать.

Люди с этой фобией боятся или испытывают тревогу при виде длинных слов в тексте. Они часто избегают чтения сложных текстов или научной литературы, чтобы не столкнуться с таким вызовом.

Калифобия - страх красоты

Обычно люди стремятся окружать себя красивыми вещами и людьми, но не те, кто страдает калифобией. Для них любая форма красоты, от произведений искусства до красивых людей, может вызвать тревогу и неприятные ощущения.

Они даже могут избегать прогулок в парках или посещения музеев, чтобы не встретиться с чем-то, что считается хорошим.

Алодоксофобия - страх чужого мнения

Почти каждый из нас беспокоится о том, что другие думают о нас, но для людей с алодоксофобией этот страх становится паническим.

Такие люди боятся какой-либо критики, даже если она положительна, и это заставляет их избегать общения с другими людьми. Они также могут становиться социально изолированными из-за постоянного опасения осуждения.

Большинство фобий появляются в детстве (фото: Pixabay.com)

Хаэтофобия - страх волос

Прическа или просто вид чужих волос может вызвать тревогу у людей с хаэтофобией. Этот страх распространяется как на собственные волосы, так и на волосы других людей или даже отдельные волоски на полу. Такие люди могут избегать салонов красоты и даже чувствовать панику, видя волосы на одежде.

Пантофобия - страх всего

Это обобщенная фобия, охватывающая практически все аспекты жизни.

Люди с пантофобией могут ощущать страх перед любыми возможными ситуациями, начиная от повседневных бытовых задач и заканчивая страхом за свое будущее. Они живут в постоянном стрессе, избегая любых рисков и изменений.

Оптофобия - страх открывать глаза

Эта фобия заставляет людей бояться буквально увидеть окружающий мир. Люди с оптофобией могут чувствовать панику при мысли об открытии глаза после сна или отдыха. Такая фобия делает повседневную жизнь очень сложной, ведь даже выход на улицу становится стрессовым событием.

Представьте, как ужасна жизнь у человека, который боится открыть глаза (фото: Pixabay.com)

Гелатофобия - страх смеха

Смех обычно ассоциируется с положительными эмоциями, но не для людей с гелатофобией. Они боятся как собственного смеха, так и смеха других, что делает встречи с друзьями или просмотр комедий очень напряженными.

Такие люди могут избегать социальных ситуаций, чтобы не попасть в ситуацию, когда кто-нибудь будет смеяться над ними или возле них.