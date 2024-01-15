10 приключенческих фильмов на любой вкус. Эти оскароносные боевики вскружат вам голову

"Дюна" (2021)

Эта научно-фантастическая драма из Тимоте Шаломе не зря получила несколько "Оскаров". История, основанная на романе Фрэнка Герберта, расскажет о парне, которому придется защищать планету и свою семью. Спецэффекты вас точно поразят.

"Властелин колец: Братство кольца" (2001)

Вряд ли кто-нибудь хотя бы раз не слышал об этом фильме. Впрочем, не все его видели, а зря. История о хоббите Фродо, который должен уничтожить кольцо и защитить мир от Саурона, понравится всем. Эпические сражения и невероятные пейзажи - приключенческая лента покорила сердца миллионов зрителей.

"Гладиатор" (2000)

Эта историческая драма рассказывает о бывшем римском генерале, который становится гладиатором, чтобы отомстить за свою семью. Вы увидите немало сцен, во время которых хочется затаить дыхание. Актер Рассел Кроу показал мужество и страдания, за эту роль он получил "Оскар".

"Начало" (2010)

Научно-фантастическая лента из Леонардо Ди Каприо поразит вас сюжетом. Приключенческий фильм рассказывает о мужчине, работающем в команде воров. Они крадут секреты, проникая в подсознание людей.

"Безумный Макс: Дорога гнева" (2015)

Постапокалиптический боевик расскажет о бывшем полицейском, которому удалось выжить в мире, где царит беспредел. Главный герой спасает женщин, преодолевает препятствия. Все это происходит очень динамично, сцены останавливают дыхание.

"Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" (1981)

Приключенческий боевик о профессоре археологии, отправившемся на поиск утраченного священного артефакта, который, как полагают, обладает сверхъестественными силами. Главному герою придется хитрить и рисковать жизнью, чтобы найти ковчег быстрее тех, кому он нужен для реализации очень плохой идеи.

"Парк юрского периода" (1993)

Эта научно-фантастическая приключенческая драма о предпринимателе, открывающем парк развлечений, где выращивают динозавров, считается легендарной. Несмотря на то, что фильм был отснят еще до начала 2000-х, сцены с огромными существами действительно могут испугать.

"Выживший" (2015)

Еще один оскароносный фильм из Ди Каприо. В нем актер показал мужчину, которому приходится преодолеть большой путь и балансировать между жизнью и смертью. Охотник, которого сыграл Ди Каприо, очень хочет отомстить, а потому ничто его не остановит.

"Аватар: Путь воды" (2022)

Конечно, продолжение легендарного "Аватара" не могло не попасть в подборку лучших приключенческих фильмов. Премьеру ленты ждали много лет. И вторая часть франшизы точно вам понравится.

"Книга джунглей" (2016)

Из названия уже понятно, что это - приключенческий фильм о мальчике, который выживает в джунглях после того, как его родители погибли в авиакатастрофе. Но лента поразит вас невероятной "картинкой" и мощными спецэффектами.